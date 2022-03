Protestarán transportistas de AMOTAC por aumento de impuestos; alistan caravana

El próximo 22 de marzo, transportistas de carga realizarán un paro nacional en demanda de disminución de impuestos, señaló el delegado estatal de la Alianza Mexicana del Transporte A.C. (AMOTAC), Juan Durán Mendoza.Indicó que por el traslado de mercancías deben pagar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) en un esquema desglosado en la "carta de porte", sin embargo, en este año, se han añadido más trámites y costos."Vamos a tener un paro camionero el día 22 de marzo, es un paro nacional (por) la carta de porte. Nosotros pagamos nuestros impuestos pero hoy la carta viene más fuerte en materia hacendaria. Es un impuesto que cobra a todo transportista pero yo que soy el dueño de dos camioncitos, tengo que pagar los impuestos pero no a como lo quiere aplicar el SAT, es un tema hacendario", dijo.Agregó que tan sólo de Veracruz serán más de 20 mil los transportistas que se sumarán a esta movilización, en la cual no se contempla cierre de carreteras pero sí caravana para visualizar la problemática por la que atraviesan.La exigencia es que el presidente Andrés Manuel López Obrador vea a los pequeños transportistas.Y es que además de los impuesto que deben pagar, el diésel cada vez está más caro y dado el panorama internacional, no hay esperanza que baje."Veracruz participará, tenemos en promedio para el día 22 de unos 20 mil unidades en Veracruz. Vamos en una manifestación pacífica, para que nos tome en cuenta la Presidencia, que nos tome en cuenta y volteé a ver al transportista pequeño. Será con paso libre, vamos hacer presencia y a ver que volteé a ver el señor Andrés Manuel López Obrador, no queremos que nos regale, el diésel sabemos cómo está por la guerra, se incrementó y va a seguir incrementando", finalizó.