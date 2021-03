Protestas le faltan el respeto a templos de Dios, lamenta Arquidiócesis de Xalapa

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, lamentó que aún exista una falta de respeto a los templos de Dios durante marchas en Xalapa, como ha llegado a ocurrir durante protestas feministas "Hace poco nos pasó en un pueblo cerca de Perote, que llegaron a destruir el sagrario, a llevarse las ostias consagradas y a destruir las imágenes. Y nos ha pasado con las marchas que han pasado hace algunos meses. Esa es falta de respeto al templo y hace que nos enfriemos en nuestra fe".Durante su homilía dominical, expuso que otra forma de no respetar la casa de Dios, es en las fiestas patronales, pues con el paso del tiempo se empezó a utilizar la celebración de los santos como motivo de ventas alrededor de las iglesias."En nuestras fiestas patronales, está la celebración de la santísima Virgen, de Jesucristo o de algún santo patrono, y alrededor de la iglesia empiezan a poner puestos y es un gritadero, y es una invitación a compras, y poco se acuerdan de ir siquiera un rato a la celebración de la misa o hacer un rato de oración".Por otra parte, felicitó a todas las mujeres previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo.De igual forma, recordó que aún hay gente que está endiosada con Satanás y la llamada Santa Muerte, y lo único que hacer es ir en contra de los mandamientos de Dios."Hasta los mismos católicos nos vemos olvidado de los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, ahorita vemos que eso existe ya como algo ordinario".Al finalizar, pidió que los feligreses se sigan sumando con el apoyo a los que no tienen a través del diezmo."Creo que nuestra Iglesia está respondiendo bien en estos tiempos de pandemia ayudando, está al día, no ha faltado lo necesario, pero tampoco se tiene un gran recurso", concluyó.