Protestas violentas no deben permitirse; denunciaremos daños: CANACO Xalapa

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, asentó que se interpondrán las denuncias correspondientes para que las autoridades actúen contra las personas que violentaron comercios este lunes durante una manifestación en la Capital del Estado.Durante entrevista, refirió que ya se están registrando todos los destrozos a comercios del Centro de la ciudad, los cuales derivaron en afectaciones a cortinas, fachadas, ventanas, cristales, mobiliario y todo lo que quedó al paso durante el recorrido de los manifestantes que denunciaban “represión policial” “Apenas estamos evaluando los daños. Nosotros desde la CANACO condenamos estos actos y protestas que no deben permitirse”, dijo.Recordó que el comercio ya está pasando por una situación grave a causa de la pandemia y esto afecta a los pocos que continuaban de pie. Ante ello, pidió a las fuerzas de seguridad que actúen.“Yo creo que no podemos ser ajenos, que las fuerzas de seguridad actúen de manera oportuna, porque esto no se puede permitir, afortunadamente no tengo reportados daños a la integridad física de las personas pero son manifestaciones que nos preocupan, sobre todo porque estamos en una situación de contingencia”, dijo.Martínez Ríos exhortó a las autoridades a que lleguen hasta las últimas consecuencias, hasta dar con los responsables de los daños.“Porque hoy lo que hicieron fue deteriorar a un sector que de por sí ya está muy afectado”.Aseguró que se interpondrán las denuncias correspondientes y exigirán que se haga justicia, por lo que están dispuestos a aportar todo tipo de testimonios y pruebas, ya que los negocios tienen cámaras y los vídeos serán de mucha utilidad para las autoridades.“Y que sea esto un precedente de lo que no debe suceder en ninguna parte del país”, dijo al señalar que no hay ninguna justificación para que los manifestantes afecten a un sector que ya se encuentra dañado, sobre todo porque siempre han sido respetuosos de las manifestaciones.