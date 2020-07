Protocolo contra COVID permite al Poder Judicial usar fuerza contra incumplidos

En los inmuebles del Poder Judicial de Veracruz, se podrá hacer uso de la fuerza pública en contra de las personas que no acaten las disposiciones establecidas en el “Protocolo para la Prevención de Contagios por Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)”.



En el supuesto de existir casos confirmados de COVID-19, se deberá notificar al superior jerárquico, brindar facilidades de confinamiento domiciliario a la persona contagiada y a las y los servidores públicos que estuvieron en contacto en los últimos 7 días con la persona contagiada, se tendrá que solicitar la sanitización inmediata del inmueble y de ser necesario, informar al Consejo de la Judicatura para que en su caso ordené el cierre del área en cuarentena.



El Protocolo es de observancia obligatoria para el personal del Poder Judicial, justiciables, abogados patronos, representantes legales y personas en general.



Al personal que no acate las disposiciones se le aplicarán las sanciones que en derecho correspondan y la inobservancia de cualquier persona ajena al Poder Judicial dará lugar a que el titular del área le solicite retirarse del inmueble; en caso de resistencia, se podrá hacer uno de los elementos de seguridad y en su caso, de la fuerza pública.



Por ello se hace un exhorto a las personas ajenas al Poder Judicial a que hagan consciencia de las consecuencias que implica la inobservancia del Protocolo, como es afectar en su salud a los trabajadores y al público en general.



Las medidas se aplican desde el pasado 3 de junio y permanecerán vigentes el tiempo que persista la contingencia sanitaria y/o exista pronunciamiento por parte de las autoridades competentes respecto a que se haya mitigado la emergencia.



Entre ellas destacan que en las instalaciones jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial hay filtros de supervisión y sólo se permite el acceso a los justiciables, abogados patronos y/o representantes legales.



El personal de seguridad colocado en los accesos medirá que la temperatura corporal del cuidando no exceda los 37.5 grados, de lo contrario se negará el acceso y se sugerirá el traslado a una institución de salud.



En todo momento y obligatoriamente, tanto personal como personas en general, deberá portar cubrebocas y ha quedado restringido el acceso a personas vulnerables, a quienes se dará atención a través de sus representantes legales.



Existen dispensadores de alcohol en gel y jabón, se han instalado basureros con bolsas desechables únicamente para cubrebocas y se pide que se guarde la sana distancia entre personas.