Protocolo de acción contra COVID-19 puede salvar vidas, afirma Salud estatal 

La autoridad sanitaria recomendó a la población estar atenta ante cualquier síntoma que presuma la posibilidad de un cuadro de COVID-19, para actuar de manera inmediata, por lo que se plantea un protocolo de acción.



Durante el mensaje diario de los titulares de los Servicios de Salud del Estado, se dejó en claro que hay que estar atentos para detectar los casos que se generan y pueden ser ambulatorios, para evitar situaciones de riesgo.



“Además del cuidado de los pacientes ambulatorios, son las ubicaciones estratégicas y rutas de evacuación para tener una respuesta inmediata en el caso de alguna emergencia. Esto es importante porque, hay pacientes con comorbilidades que no precisamente requieren hospitalización porque al principio no están graves; y por lo tanto son candidatos al tratamiento ambulatorio, es decir que se pueden atender desde sus casas con cuidados estrictos”, se puntualizó.



Asimismo, para poder actuar de manera inmediata cuando un paciente presenta complicaciones y requiere de hospitalización urgente.



“Pero puede ocurrir que hay un mal manejo de los cuidados y terminan complicándose y eso requiere por supuesto un traslado inmediato al hospital; sobre eso exactamente van estas recomendaciones que les voy a dar, presten mucha atención”, se detalló.



Es así que, en un primer caso se debe considerar que la habitación del paciente debe ser de fácil acceso; lo más recomendable es que esté a nivel de calle y cercano a puertas de salida, para que la ruta de evacuación en el caso de emergencia sea fácil y segura.



“Quizás han visto en redes sociales, videos en donde tienen que llegar hasta bomberos para apoyar en la extracción de pacientes que están en segundo o tercer piso y que tienen que sacarlos por la ventana porque no hay fácil acceso para la camilla por el interior de la vivienda; eso hay que evitarlo”.



Además del medicamento que le indique el profesional de la salud para el COVID-19, el paciente ambulatorio, no debe dejar el tratamiento de enfermedades ya existentes, como la diabetes o hipertensión arterial principalmente; porque eso provocará que su salud desmejore.



Así como las personas que estén a cargo de la vigilancia del paciente deben estar pendientes si hay signos de alarma, como es la baja saturación de oxígeno o incremento en su presión arterial y en esto hay que hacer un paréntesis.



“Recuerden, el monitoreo el paciente debe ser intencionado, es decir, detectar los síntomas o señales de alarma para poder brindarle atención inmediata; para eso deben tener a la mano el número de emergencia 911, o un auto listo para urgencia, en este, el paciente debe ir en el asiento trasero con ventanilla abajo y cubrebocas; de preferencia sólo deben ir dos acompañantes, el que maneja y el que lo asiste, estos también deben usar cubrebocas y si pueden, careta”, finalizaron las autoridades sanitarias.