Protocolos para proteger a niños en escuelas de Veracruz están “a medias”

El diputado presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, León David Jiménez Reyes, reconoció que hay un vacío en los protocolos sobre lo que tienen que hacer los profesores en el caso de que un estudiante no sea recogido por su familia en la escuela.



Coincidió con el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, sobre que actualmente está establecido que los menores quedan bajo responsabilidad de los profesores, sin embargo no hay claridad sobre a qué otra autoridad deben de ser canalizados en estas situaciones.



Por ello dijo que en caso de que en Veracruz exista un caso similar al de Fátima, la menor asesinada en Tláhuac, los profesores sólo pueden ser responsables “de lo que diga la Ley”.



“Los maestros van a ser responsables de lo que diga la Ley, ni de más ni de menos (…). Hay preocupación por que no pasen más casos como el de Fátima y serían sancionados con lo que diga la Ley, si es que hay una sanción al respecto”, expresó el legislador morenista.



Cabe señalar que Secretario de Educación anunció que los maestros que no atiendan a los estudiantes serán sancionados e incluso cesados.



Al respecto, Jiménez Reyes sostuvo que a la fecha los protocolos marcan que sí hay una responsabilidad de los trabajadores mientras el niño esté dentro de la escuela o de las aulas; sin embargo, el Congreso revisará y definirá qué tipo de medidas se deberán de tomar, tanto antes como después de la entrega.



“Qué se hace con el niño; todavía está como en el limbo esa parte, todavía no está muy aclarado, (…) tenemos que establecer primero un diálogo con los maestros y ver cuáles son estas circunstancias que acarrean esta situación de inseguridad en Veracruz y que tienen que ver directamente con ellos y los niños en las aulas.



“Vamos a iniciar este proceso en la cámara para revisar cada uno de los protocolos que existen en educación básica para ver cómo se puede mejorar la seguridad; ya existen protocolos aprobados, pero tenemos que verlos por esta nueva situación que se está dando”, adelantó.



Consideró que en este tema debe de existir un consenso con los padres de familia y los profesores a través de consultas.



“Toda solución tiene que pasar por una consulta consensada entre padres de familia, como autoridades educativas y este Legislativo; no vamos a imponer situaciones que se salgan de control o causen controversias o que estén bien sustentadas en la Ley”, indicó.