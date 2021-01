Próxima semana comenzará a regularizarse servicio de agua potable en comunidades de Coatza

El 90 por ciento de los habitantes de Rabón Grande y Villa Allende siguen sin regularizarse en cuanto a los adeudos que tienen con la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Coatzacoalcos, confirmó el titular, Jaime Matínez Webb.



Al anunciar que será la próxima semana cuando la situación de agua potable en aquellos sitios comenzará a regularizarse, dijo que es sumamente importante la colaboración de la población en torno a las aportaciones por el servicio, porque sólo así se le puede dar mantenimiento a la red para evitar que sigan afectados.



"La próxima semana, no al 100 por ciento -sería soberbia- pero sí cerca de lo que deberíamos tener, tendrán el servicio y ya no habrá ni cantidad, ni calidad. Ahora depende de los ciudadanos mantener lo que esta administración está entregando, como cumplir lo que le corresponde, como pagar", afirmó.



El funcionario destacó que con los descuentos otorgados a morosos, en noviembre y diciembre un mínimo porcentaje de deudores llegaron a regularizarse. Sin embargo, destacó que no representan ni el 10 por ciento de todos los que deben.



"El universo de personas que se atendieron a finales de noviembre y diciembre son bastantes pero aún tenemos un alto padrón que debe acercarse a regularizarse. Ellos tienen que valorar el hecho de que cuando se habla de infraestructura en el subsuelo es imposible saber cuántas fugas hay, (saber si hay) suficiente caudal y presión. Siempre surgen muchos desperfectos y situaciones que se deben corregir y estamos haciéndolo. Pero no podemos decir que la próxima semana ya no habrá dificultades o que la línea no se va a romper; es un trabajo continuo", sostuvo.



Reiteró que las personas deben tener paciencia pues en la CMAS se está trabajando en temas que no fueron atendidos por más de 30 años.



Finalmente, anunció que en breve iniciará una campaña para hacer reparaciones de oriente al poniente de Coatzacoalcos y dijo que el tiempo del programa de reparaciones dependerá de los ingresos y la capacidad para solventarlos.