Próxima semana, TEPJF resolvería impugnación de exalcaldesa electa de Veracruz Puerto

La próxima semana podría resolverse la impugnación interpuesta por el PAN ante la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación, tras la determinación del Tribunal local de anular la elección, afirmó el excandidato de MORENA a la Alcaldía de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata.Resaltó que la resolución del INE que reiteró que Patricia Lobeira no excedió los gastos de campaña con la marcha “Todos somos Miguel”, no tiene que ver con el proceso por el cual se anuló la elección a presidente municipal de junio pasado.“Hoy la elección está anulada y está anulada por cosas que no tienen que ver con el gasto. El rebase de topes de campañas, ese es un argumento que por sí sólo podría anular la elección pero se presentaron muchísimos más argumentos, la elección no está anulada por ese tema. La semana que viene pensando en que tienen que dejar entre 10 y 8 días para que dé tiempo si alguien quiere impugnar”.No obstante, precisó que promoverán la impugnación ahora ante el Tribunal Federal Electoral que ya es la última instancia pero lamentó que el INE sea parcial.“Ya sabíamos que el INE iba a resolver de esta manera porque está en contra de MORENA. Inclusive el Presidente ha insistido que ha sido parcial y éste es uno de esos casos. Los tribunales le dice: ‘No estoy de acuerdo con la cuantificación, revísala a fondo’ y (ellos) dicen: ‘¡Ah, sí! La revisan y te dicen 30 y tantos mil’. Es un burla”, dijo.Exsome Zapata se refirió a la nueva presidenta de Organismo Público Local Electoral del puerto de Veracruz, Sandra Velázquez Solano, quien presuntamente también está relacionada con el alcalde Fernando Yunes Márquez como exempleada municipalVelázquez Solano asumió el cargo tras la destitución de Roberto Castillo, ordenada por el Tribunal Electoral de Veracruz por considerar que intervino en la elección municipal a favor del PAN.“Pareciera una burla. Ayer le dieron posesión a la suplente y resulta que es empleada del Alcalde, se toma la foto con él y dice: ‘Mi jefecito’. Hay evidencia para demostrar que había conflictos de intereses, como hoy lo habría con esta nueva Presidenta que es la suplente”.Por el momento, la elección municipal de Veracruz se mantiene anulada.