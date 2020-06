Próxima semana, Tomás Mundo presentará denuncia de amparo contra elección de Fiscal

Tomás Mundo Arriasa, exaspirante a ocupar la Fiscalía General del Estado (FGE), dio a conocer que en próximos días interpondrá una demanda de amparo ante los tribunales federales en contra del proceso de selección a dicho cargo y violación a la Constitución.



"La semana próxima estaremos presentando la demanda de amparo, informando a todos los veracruzanos el proceso a seguir. Es una demanda en contra del proceso, violación directa a la Constitución de los artículos 16 y 17; 8 y 25 de la Comisión Americana de Derechos Humanos".



Al respecto, el exdirector de Tránsito del Estado mencionó que ya cuentan con el material probatorio, datos de prueba para aportar a la demanda.



"Será aquí en Xalapa, ante un juez de distrito y fundamentalmente es por la violación al debido proceso de un servidor y violaciones procesales fundamentalmente".



Aunque dijo que podría existir un atraso en el seguimiento de la demanda por la pandemia, detalló que no tiene prisa, siempre y cuando valoren que sí hubo violación en dicho proceso.



"No tengo prisa, simplemente con que nos la admitan, valoren que hubo una violación y nos señalen primero los informes justificados de todos los diputados y a las autoridades que vamos a marcar como responsables y esperar los tiempos procesales".



Expuso que una de las pruebas con las que van a respaldar su demanda es lo que sucedió con los diputados locales José Manuel Pozos Castro y María Josefina Gamboa Torales, integrantes de la Comisión de Procuración de Justicia de la 65 legislatura, sobre delegar la obligación de llevar a cabo el proceso de selección de Fiscal General y Fiscal Anticorrupción.



"Nosotros presentamos escritos para preguntarle si a él, alguien le había pedido que renunciara a esa facultad, porque es una facultad indelegable que está en la Ley, que no se la puede quitar nadie. Pues eso es parte de las pruebas y estrategias que vamos a aportar ante el juez de distrito. Existe una posibilidad de que se anule ese proceso por violación a mis garantías", finalizó.