Próxima semana vacunación en Coatepec, Xico y en 13 municipios más

El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, dio a conocer que la próxima semana iniciará la vacunación en el municipio de Coatepec, así como en las comunidades de Pacho Viejo y Tuzamapan.



En conferencia de prensa de este sábado, pidió a los ciudadanos que no se trasladen entre municipios buscando vacunarse donde no les corresponde. “Le pedimos a la gente de Coatepec que no se traslade a Xalapa en busca de vacunarse, pues la próxima semana iniciamos allá”, adelantó.



Acotó que además corresponderá a Mahuixtlán, Las Vigas de Ramírez, Xico, San Marcos De León (San Marcos), Amatlán de Los Reyes, Venta Parada (del municipio de Amatlán), Isla, Colonia Olmeca y Oluta.



También corresponderá a las comunidades del municipio de Misantla: Arroyo Hondo, Pueblo Viejo, La Libertad, Misantla (cabecera) y La Reforma (Kilómetro 9).



En el caso del municipio de Citlaltépetl: será en la cabecera y Rincón del Higo; mientras que en el municipio de Tamalín serán Escobal (Ejido Escobal), Mamey La Mar, Saladero y Tamalín (la cabecera); También en la cabecera del municipio de Tantima: San Sebastián, El Zapotal y Gutiérrez Zamora.



Ramos Alor acotó que de San Andrés Tuxtla, serán Arroyo de Liza, San Andrés Tuxtla (cabecera), Belén Grande, Tulapan, Ranchoapan Dos, Comoapan, El Laurel, Salto De Eyipantla, Tilapan, Matacapan y Xoteapan.



También será el turno de Benito Juárez, Ixcatepec y Nogales.



El funcionario recomendó a las personas adultas mayores no caer “en manos de estafadores. El INE es un documento que se solicita y trae ahí la foto para la identificación, el domicilio, el nombre con el primer apellido y la edad”.



Con relación al primer día de vacunación en la capital del Estado, dijo que tras la visita a los puntos de vacunación, encontró “gran entusiasmo de las personas, con todo y que varios decidieron ir a pasar la noche para hacer fila, lo cual también es respetable”.



Dijo que escuchó palabras de agradecimiento de las personas que esperaban su vacuna, así como los que ya habían pasado todo el proceso.



“Esto pareciera ser una gran fiesta y creo que sí lo es, porque estamos celebrando la llegada de una vacuna que viene a reforzar la protección de la salud y la vida de nuestros adultos mayores; y para eso es que hemos hecho un gran equipo entre las instituciones que estamos participando”, resaltó.



Recordó que este domingo 14 de marzo, le tocará a los apellidos que inician con las letras “f”, “g”, “h”, “i” latina y la “j”. Por lo que pidió nuevamente a los adultos mayores que desayunen antes de ir a la vacuna para que no tengan alguna descompensación; porque eso también pudieron comprobar algunas personas, que si no desayunan o duermen bien pueden sufrir algún mareo o desmayo mientras esperan.



“Por favor no provoquen eso, vacuna hay para todos, no es necesario que pasen mala noche fuera de su casa o que estén sin comer; sin embargo, también pueden estar seguros que hay todo un equipo médico de emergencias listo para atenderlos.



Comentó que personal de promoción de la salud de SESVER realizó programas de activación física, con movimientos que sirven para ejercitar el cuerpo sin poner en riesgo a los adultos mayores.



“Quiero comentarles que también el puerto de Veracruz lleva gran avance en la jornada de vacunación, estamos saliendo adelante con todo el proceso, ustedes pueden ver que la logística alfabética está funcionando muy bien; por eso hay que seguir así, de manera ordenada, todos esperen el día que le toca a la primera letra de su primer apellido”, precisó.