Próximo Alcalde de Córdoba todavía no define a su equipo

La entrega-recepción en el Ayuntamiento de Córdoba será de la manera más transparente posible, afirmó el alcalde electo Juan Martínez Flores.Además, aclaró que no ha conformado su equipo de trabajo pues sigue eligiendo los mejores perfiles para la próxima administración.El futuro edil aclaró que no hay “intermediarios ni contrataciones”, así que pidió no dejarse engañar.Es decir, será hasta que entre en funciones cuando ya se conozca quienes lo acompañarán en su administración municipal."Serán los mejores hombres y mujeres, ahora no hay nada para nadie, estamos en la conformación del equipo, se están seleccionando de manera directa, sabemos que hay escasez exagerada de fuentes de empleo pero debe haber calidad moral para poder servir a la ciudadanía".No quiso dar nombres pero reiteró que ya están trabajando en la selección de los mejores perfiles que llegarán con él el 1 de enero al Palacio Municipal.