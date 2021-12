Próximo Alcalde de Rafael Lucio pedirá a personal llevar sus propias sillas

El alcalde electo de Rafael Lucio, Damián Hernández Hernández, aseguró que ante la falta de mobiliario en el Palacio Municipal y demás oficinas que conforman ese Ayuntamiento, le tuvo que pedir a los trabajadores que colaborarán en su Gobierno llevar dos sillas a partir del 3 de enero."Las sillas no están en condiciones de que una persona que llegue al municipio a recibir un trato, se pueda sentar. Y las sillas yo les pido una silla mínimo y el que tenga la posibilidad dos. ¿Por qué? Porque una para que él (el empleado) se siente y la otra para que se la ofrezca al ciudadano que nos va a ver para hacer algún trámite", manifiestó en conferencia de prensa y a acompañado del diputado local morenista, Luis Ronaldo Zárate Díaz.Y es que denunció que la administración de José Allán Libreros, que deja sus funciones este viernes, le está entregando los inmuebles vacíos, o con algunas mesas y sillas inservibles, al igual que el único camión de limpia pública."El día de ayer inició nuestra transición, nos están dando ya la Secretaría y es lo que estamos encontrando, la Dirección de Educación, la Secretaría del Ayuntamiento sin equipo, con una máquina de escribir con la que yo creo que redactaban los oficios, es algo ilógico (...) No contamos con un equipo en condiciones y una impresora", acusó.La próxima autoridad de Rafael Lucio recordó que la Ley establece que los mobiliarios y equipos que superen las 70 UMA de valor deben ser inventariados, lo cual no hizo el Gobierno Saliente, a quién señaló también de destruir el archivo histórico, por lo que no hay evidencia del patrimonio municipal."Lo movieron, lo desaparecieron, y las evidencias de donde sacaron todo el archivo histórico", expuso al señalar que pedirán al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y al Congreso del Estado, toda la información que entregó la administración 2014-2017 a la aún en funciones para cotejar lo recibido en ese entonces y proceder legalmente."Para partir de una investigación porque nosotros ahorita estamos recibiendo, pero ¿Qué recibimos?, ni moviliario, no hay, es una burla (...) Dicen que ése es el inventario que está nada más", comentó ante los reporteros, al tiempo que acotó que cuentan con un vídeo donde se muestra que están extrayendo un mueble, el cual integrarán a las pruebas de las denuncias que presenten.El presidente municipal electo manifiestó que en la primera reunión de transición que tuvieron se acordó que Limpia Pública, Tesorería y Panteones serían las últimas áreas a entregar, para mantener el orden de estos servicios, pero desde el 28 de diciembre, el camión del aseo urbano dejó de prestar el servicio, está varado a un costado del Palacio, porque le cambiaron las llantas nuevas por unas inservibles."Tenía llantas nuevas y ahorita las condiciones en que están , las cuatro llantas traseras fueron cambiadas, el camión está lleno de basura, lleva dos días ahí en la explanada de la plaza cívica, la Plazuela de la Constitución, y es un olor fuerte", expresó.