Próximo Día de las Madres, usarán redes para recordar a sus hijos desaparecidos

Colectivos de Búsqueda recordarán y exigirán justicia para sus desaparecidos y desaparecidas por Internet y en las redes sociales, tras la suspensión de la protesta a pie prevista para el próximo 10 de mayo.



La coordinadora del Colectivo Solecito, Lucía Díaz Genao, anunció el inicio de dicha campaña en plataformas digitales, en colaboración con al menos 70 colectivos más de Veracruz y de México.



"Sabemos que no podemos hacerla presencial pero será una campaña en redes y en todos los medios y se trata de dar a conocer la problemática y sacar carteles alusivos, comentarios de todas las familias que andamos en esto", dijo.



Esto incluye publicaciones, narrativas y experiencias de las familias de personas víctimas de desaparición.



La campaña se compartirá en el perfil oficial de Colectivo Solecito Veracruz y en la cuenta de Twitter de Solecito; y la participación en medios de comunicación de Veracruz.



"Vamos a aprovechar toda la tecnología, porque si no fuese por la tecnología, sería más complicado", dijo.



Comentó que por primera vez en seis años, Colectivo Solecito no saldrá a las calles a demandar justicia y localización para sus desaparecidos y desaparecidas, para dar cumplimiento a las instrucciones de salud y evitar aglomeraciones de personas.



Explicó que Solecito integra a 300 familias y se sumarán a un movimiento nacional de búsqueda de desaparecidos.