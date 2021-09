Próximo Director de Turismo debe querer que la Capital brille: Hoteleros

La vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles, región Xalapa, Ivonne Rubí Quirarte Mora, señaló que solicitarán al próximo alcalde, Ricardo Ahued Bardahuil, que designe en la Dirección de Turismo a alguien de la ciudad, con conocimientos en la materia y no improvisado.



“Le solicitamos que la persona que esté al frente de la Dirección Municipal de Turismo sea una persona con conocimiento en turismo, que no sea alguien improvisado y que tenga interés en la Capital, que no sea alguien foráneo, que sea de Xalapa y quiera que nuestra Capital brille como lo hacen otras capitales”, precisó.



Quirarte Mora recordó que durante su campaña por la Presidencia Municipal sostuvieron una reunión con él, a quien definió como una persona “trabajadora”, a la que admira mucho y que hará “lo mejor por el turismo”.



Señaló que Ahued Bardahuil comprende y entiende que la ‘industria sin chimeneas’ es un “gran generador de desarrollo económico”, añadiendo que no se han vuelto a reunir con él pero podrían solicitarle un nuevo encuentro.



La empresaria hotelera reiteró que la actual administración municipal, a través de su Dirección de Turismo, no ha mejorado el impulso turístico de la Capital, señalando que “hace falta todo” para poder atraer más visitantes.



“Hace falta principalmente que nos convirtamos en una Capital digna, que tengamos avenidas importantes, pasos a desnivel como Puebla, Querétaro. Que tengamos menos tráfico, que a las jardineras se les dé mantenimiento, que sí he visto que se les da pero hay muchos baches en la ciudad”, criticó.



Expresó que en general, Xalapa tiene una imagen “provinciana” y se ha quedado atrás en ese aspecto “y tenemos que volvernos una Capital moderna, que tenga atractivos turísticos que ofrecer, porque el inventario hotelero existe”.



En ese sentido, enumeró que hay 67 hoteles y moteles agremiados a la asociación que lidera, tanto en la ciudad como en la Región de Cultura y Aventura, con 3 mil 500 cuartos disponibles por noche.