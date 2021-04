Próximo lunes y martes vacunarán contra COVID en Banderilla

El próximo lunes y martes se llevará a cabo la jornada de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años en el municipio de Banderilla.



El Ayuntamiento, a través de un comunicado, dio a conocer las fechas a la población, así como la única sede que se instalará en la cabecera municipal en la plaza cívica del centro urbano, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.



Además, se informó que el día lunes habrá rutas de transporte hacia la sede de la cabecera y los puntos serán: en la zona centro en la calle principal, en la Casa del Campesino, en Temaxcalapa-El Pueblito (Jurisdicción Sanitaria) de las 8:00 a las 12:00 horas, mientras que en el Fraccionamiento El Pedregal y Capulín (Oficinas de la ganadera) de las 8:00 a las 14:00 horas y en Salvador Díaz Mirón y en el Fraccionamiento Villa Montaña (El Gallito) de las 14:00 a las 16:00 horas.



En tanto que el martes, el transporte será en los puntos: La Haciendita (Monumento a Colosio) de 8:00 a 10:00 horas, en Fredepo de 10:00 a 16:00 horas, en Xaltepec (La Ermita) de las 8:00 a las 10:00 horas, en Ocotita (Escuela Enrique C. Rébsamen) de las 10:00 a las 16:00, en el Boquerón (Calle Álamos) de las 10:00 a las 16:00 horas, en Lomas de Sedeño (bulevar Xalapa-Banderilla a la altura de la cementera) de las 10:00 a las 16:00 horas y en la parte alta (oficinas de la ganadera) de las 10:00 a las 16:00 horas.



Se tendrá que acudir con la credencial de elector, así como la CURP y un comprobante de domicilio.



Se recomienda no llegar antes del horario establecido para evitar aglomeraciones innecesarias, ya que se garantizan vacunas para todos.



“No te preocupes si tu colonia no aparece, únicamente deberás acudir a tu punto de ascenso más cercano”.