Próximos Ayuntamientos deben priorizar la procuración de derechos de la niñez

Los 212 Ayuntamientos de Veracruz que entrarán en funciones el 1° de enero de 2022 tendrán la obligación de legal de colocar la protección y la procuración de derechos de la niñez, en un lugar central de la planeación del desarrollo municipal, en virtud que desde hace 5 años los Gobiernos municipales lo están haciendo de manera escueta.



A partir de hoy entraron en vigor diversas reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ambas del Estado de Veracruz, que obligan a las próximas administraciones municipales elaborar, aprobar y ejecutar los Programas Municipales de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y alienar sus acciones a los Planes Municipales de Desarrollo.



El objetivo es consolidar y fortalecer los Sistemas Municipales de Protección Integral y de las Procuradurías Municipales para la Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que a la fecha no están conformados al 100 por ciento.



Desde el año 2015, los Ayuntamientos tenían la obligación de instalar los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, sin embargo, al último bimestre del 2020 solo 196 estaban funcionando.



Por lo que hace a las Procuradurías Municipales de Protección, si bien existen casos de éxito en donde algunos Ayuntamientos tienen una cobertura integral de los servicios, también hay casos en los que se carece de los medios necesarios y de los recursos mínimos indispensables para poder garantizar una atención y respuesta adecuada a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran expuestos a diversas violaciones de sus derechos.



Sin embargo, si bien la creación de los Sistemas de Protección Municipal y de las Procuradurías Municipales de Protección representa un avance sin precedentes en los últimos años, se observan en algunos casos, limitaciones estructurales que no permiten el logro de todos los objetivos para los cuales fueron creados, lo que tampoco permite la adecuada implementación de las disposiciones de la Ley y una verdadera adecuación de las políticas y programas públicos bajo un enfoque de derechos.



En algunos casos, la función de procuración integral se lleva a cabo por una misma persona que desempeña otro u otros cargos y funciones dentro de la estructura administrativa del Ayuntamiento, o bien, existen cambios constantes en la designación de la persona titular de la procuraduría, lo que no permite en ocasiones el seguimiento permanente de los casos.



Por ello, es necesario fortalecer a ambas instituciones, comenzando por visibilizarlas como instancias prioritarias en la estructura de los Ayuntamientos, pues son éstos autoridades de primer contacto con las niñas, niños y adolescentes y son también el primer enlace de vinculación de ellos, con las autoridades estatales y federales en esta materia, y con los sectores social y privado, dada su posibilidad privilegiada de atención directa a la comunidad.



De ahí, la necesidad de visibilizarlas como instancias que requieren de atención especial por parte de los integrantes del Cabildo y de las Presidentas o Presidentes Municipales, según su ámbito de funciones.



Por ello, las reformas otorgan un mayor margen de regulación para que cada municipio diseñe acciones con base en diagnósticos específicos del estado que guarda el cumplimiento y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en su ámbito de competencia, con énfasis claro en temas de mayor vulnerabilidad; con evaluaciones periódicas y alineados a la planeación del desarrollo municipal y a los programas de protección Nacional y Estatal, a fin de contar con líneas de acción y estrategias adecuadas y especializados en la materia de la niñez que proporcionen un mínimo de bienestar a niñas, niños y adolescentes y el acceso a servicios municipales con perspectiva de la infancia y la adolescencia, bajo el principio del interés superior de la niñez.