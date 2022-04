Próximos eventos de AMLO en Veracruz serán privados

La próxima gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Veracruz será con agenda privada, es decir, con eventos cerrados al público, no obstante, los servidores de la nación se desplegarán para recibir las demandas y peticiones que se tengan.El delegado federal de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, explicó que no se programó acceso a público porque en el caso de la Heroica Escuela Naval, es de protocolo y la supervisión de carreteras es recorrido.“Los eventos que van a ser aquí en la región son cerrados, son eventos de supervisiones, eventos de protocolos en el caso de la Marina, no están abiertos a la población. Son eventos por desgracia cerrados para el pueblo pero estamos atentos a recibir las demanda, los servidores vamos a estar cercanos a los eventos para recoger las demandas de la población”.Las otras actividades en Veracruz son reuniones con inversionistas, por lo cual, tampoco habrá posibilidades de ver o estar cercanos al Presidente.“Hará supervisiones cerradas en algunos espacios con algunos inversionistas para atraer inversiones al estado de Veracruz; (…) serán supervisiones de rutas de carreteras que están mejorando”.El Mandatario federal arribará a Veracruz este jueves para encabezar a las 16:30 horas el aniversario 108 de la Gesta Heroica del 21 de abril y jura de bandera de cadetes en la Heroica Escuela Naval.