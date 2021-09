Proyecciones dan a MORENA cuatro diputaciones plurinominales

Según las proyecciones del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, les corresponden 4 diputaciones plurinominales y quien no entraría, en el supuesto criterio que consideran se debe aplicar, sería Yair Ademar Domínguez, actual Secretario de Organización del instituto político.Al referir lo anterior, el delegado con funciones de presidente, Esteban Ramírez Zepeta, informó que el criterio que esperan que se aplique respetaría la paridad de género, “Yair Domínguez ya no entraría”, expuso al agregar que su lugar (el número 4) sería cedido para una mujer.Es decir, el partido estaría sacrificando la posición de Yair Ademar para que entrara una mujer en su lugar, no obstante, esto será determinado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y hasta el momento no se ha definido cuál sería el criterio a aplicar.Esteban Ramírez dejó en claro que ese es el análisis que tienen como partido pero el órgano electoral es quien define y tiene la última palabra.Cabe mencionar que Ademar Domínguez ya se había pronunciado desde un inicio al respecto y aseveró que con gusto cedería su lugar a una de sus compañeras, en caso de que el Órgano electoral así lo definiera.