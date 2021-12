Proyecta SEGALMEX captar más maíz y frijol mejorando precio a productores

El jefe de la Unidad 026 de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), Veracruz Sur, Bernardo Arturo Mortera Virgen, adelantó que ya se estudia la posibilidad de incrementar los precios que ofrecen a los productores por sus cosechas de maíz y frijol, en el caso del Estado, para el año 2022.En ese sentido, expresó que desde la Dirección Nacional del Programa "Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”, está gestionando el incremento al precio que ofrecen a los productores para tratar de que les vendan sus cosechas y no a los intermediarios.Y es que reconoció que esperaban mayor acopio, pero no lo han tenido por la calidad del maíz que ofrecen los campesinos y por los intermediarios que están ofreciendo mayor precio por el cereal."Quisieron competir contra el Gobierno, comprándoles sus parcelas, comprándoles su maíz verde, pagándoles en efectivo, todo lo que no hace SEGALMEX, y entonces muchos se desesperaron y vendieron (...) el director Miguel Carrillo Villarreal está gestionando un nuevo precio de garantía para el 2022", lamentó Mortera VirgenCabe recordar que actualmente pagan a 6 mil 60 pesos la tonelada de maíz, más 160 pesos adicionales por tonelada para el flete; y en el caso del frijol, el precio es de 16 mil pesos por tonelada.Indicó que con los "precios de garantía" se busca que SEGALMEX sea más competitiva frentes los intermediarios y ante la proporción de precios que se tuvieron en este 2021.El funcionario federal refirió que en la zona que le corresponde atender cuentan con 15 centros de acopio de diferentes niveles, que empezaron a recibir las granos a partir del 1 de octubre pasado y que se destinan completamente a Diconsa."Hay dos o tres centros que no ha acopiado porque el maíz no ha dado la calidad que se requiere para recibirlo: mayor humedad, que es el principal problema que tenemos", indicó al precisar que hasta el momento han acopiado casi 116 toneladas, pagando caso 720 mil pesos a los maiceros."A ningún productor se le debe algún centavo, tenemos una meta de cerca de 12 mil toneladas para esos 15 centros, pero ésa es la cantidad mínima (propuesta)", precisó al señalar que una de las problemáticas que han detectado en el programa es que sus reglas de operaciones soy generalizadas y no regionales."Es decir, nos están tasando en el sur, lo mismo que en el norte y en el centro, y hemos tenido problemas; sobre todo en el número de hectáreas y ahora más en el volumen. Tenemos regiones de Veracruz ya hay productores que tienen en promedio 7 toneladas por hectárea y el que menos tiene es 35 toneladas y me dicen: ¿Qué hago?", mencionó.Y es que dentro del programa recibirán el cereal a los campesinos que tengan menos de 5 hectáreas de siembra, aunque el tope a comprar es de 20 toneladas por productor.