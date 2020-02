Proyectan instalar plantas de tratamiento en el río Blanco

Es un hecho que se buscará salvar a río Blanco, por lo que se trabaja con los Consejos de Cuenca para que la sociedad, la parte académica y los Gobiernos Estatal y Federal inicien con trabajos de limpieza, informó el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Manuel Méndez Contreras.



Detalló que se lleva a cabo un muestreo en toda la cuenca del río para determinar la calidad de las descargas y también del agua. Con base en esto, se instalarán plantas de tratamiento en la zona superior, lo que sería la parte inicial del proyecto de saneamiento.



Méndez Contreras detalló que los trabajos empezarán en el río Orizaba, que desemboca en el río Blanco, pero además se está trabajando con la planta de tratamiento de La Perla, el tratamiento de los afluentes en Mariano Escobedo, en Ixhuatlancillo y en todos de la zona alta.



Consideró que el saneamiento es un esfuerzo titánico con una inversión que será millonaria, no obstante, es una instrucción del Gobierno Federal iniciar los proyectos que están en la etapa técnica.



Cuestionado sobre si CONAGUA conoce el nivel de contaminación que emite cada una de las empresas de la zona de Orizaba y que vierten esos desechos al río Blanco, el funcionario federal dijo que se reservaba el caso y no podría dar esos detalles, advirtiendo que son altos los niveles de contaminación.



Sobre los recursos para estos proyectos, anotó que se están gestionando y todavía no están definidos, porque aún están en desarrollo y en etapa de validación.



Mientras tanto, comentó que se reúnen con las industrias de Orizaba, los ingenios de la zona que contaminan los afluentes, donde participan los Consejos de Cuenca, los Ayuntamientos y Gobierno del Estado.