Proyectan recolectar más de 9 mil pinitos navideños con “Recicla tu Navidad”

Durante la campaña “Recicla tu Navidad” se pretende recolectar más de 9 mil pinitos navideños, dijo Brenda Joan Soto, directora de Vinculación Social y Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA).Informó que el año pasado llegaron a los centros de acopio 9 mil árboles y en este 2023 se pretende superar la meta, toda vez que ya no está tan grave la pandemia de COVID-19.La campaña se puso en marcha el lunes de esta semana y concluirá el 11 de febrero y para ello, están habilitados 150 Centro de Acopio en 56 municipios como es Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Boca del Río, Poza Rica, Tuxpan, Córdoba y Orizaba, principalmente.Manifestó que los ciudadanos, a través de su teléfono móvil, pueden escanear un Código QR desde la página electrónica de la SEDEMA para que conozcan la ubicación de los Centros de Acopio.Resaltó la importancia de fortalecer la cultura del reciclaje los árboles de Navidad y darles el destino final adecuado, toda vez que se utilizan para la elaboración de muebles, cercas para las jardineras en los municipios o, en último caso, en composta.“Lo que queremos es cerrar el ciclo, desde que se corta el árbol en un sitio autorizado hasta que se retira de las viviendas, para darle un destino final adecuado.“Que no se quede en la calle, en las cocheras ni en un relleno sanitario o tiradero a cielo abierto”.Recomendó que los árboles de Navidad no se pinten porque sólo se usa para un año y al tirarlo pintado es otro tipo de contaminación la que se genera.