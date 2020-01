Proyecto de avión-museo es de bajo costo, señala Alcalde de Orizaba

Convertir en museo y simulador de vuelo el Boeing 727-200 que sirvió a la Fuerza Aérea Mexicana y que fue donado a Orizaba, costará un millón y medio de pesos, indicó el alcalde Igor Rojí López.



"Lo que pensamos es hacer un proyecto de bajo costo, pensamos que andaremos en el orden de millón y medio de pesos. Realmente, adentro no es mucha la remodelación, sino que el traslado y el armado; el personal encargado de éste nos dijo que este avión está bien".



Recordó que el avión fue donado por la Secretaría de la Defensa Nacional y que está valuado en 35 millones de pesos.



"En muchas ciudades del mundo, los aviones son atractivos y son utilizados como espacios recreativos para los niños y para los adultos mayores que no se han subido a un avión".



Consideró que será un atractivo muy bueno para la ciudad, incluso más de lo que se pensaba y explicó que con este se hará una biblioteca digital, un museo de lo que era el aeroparque que estaba en el lugar en donde se ubicará esta aeronave, pero también se quiere hacer un simulador de vuelo.



"Quedará instalado en un lugar que está ligado con la aviación y con ello buscamos reactivar el norte de la ciudad" y añadió que no hay otro avión de este tipo que se haya o vaya a convertir en museo y de esas dimensiones. En otros lados hay aviones pero más pequeños, es un atractivo interesante para la ciudad".



Señaló que tendrá costo usar el simulador, pero el ingreso al parque será libre para todos aquellos que quieran acudir a este sitio.



Y también destacó que lo que se busca es que cada proyecto sea sustentable, para que cuando lleguen otras administraciones no tengan pretexto para cerrarlos.



El munícipe dijo que la gente se ha preocupado por lo que va costar al Ayuntamiento este proyecto, pero destacó que será lo mismo que si se remodela o hace un parque; incluso expresó que el predio donde se ubicará estaba abandonado, a tal grado que fue ocupado por la delincuencia para tirar víctimas.