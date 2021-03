Proyecto de candidaturas para minorías “no llena expectativas”, faltan Alcaldías

La decisión del Organismo Público Local Electoral (OPLE), de obligar a los partidos políticos a destinar una fórmula de candidaturas a las Diputaciones de representación proporcional, a personas de la diversidad sexual y discapacitadas, sin incluirlas también en las planillas de los Ayuntamientos sería impugnada nuevamente ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).



Así lo adelantó, Jazziel Bustamante Hernández, activista por los derechos de la comunidad LGBTI+, ya que desde su punto de vista esta determinación impide que los grupos vulnerables tengan incidencia en la toma de decisiones en sus respectivos municipios.



“No llena las expectativas. Hay que recordar que es fundamental que llegue alguien de estos grupos vulnerables y que se visibilicen las agendas en las Diputaciones Locales. Pero en el tema de Ayuntamientos nos agarra de bajada y vemos que no incluyen a las personas con una discapacidad o personas de la disidencia sexual porque es justamente en los Ayuntamientos donde habría más oportunidad de que pudieran llegar a estos espacios”, comentó.



Como una de las promoventes del juicio que derivó en las medidas afirmativas, abundó que es en las Alcaldías donde muchas organizaciones hacen sus gestiones o vías de contacto con la ciudadanía, para resolver problemáticas de su entorno.



“Estamos analizando y desde luego tendremos que impugnar nuevamente y decir por qué es importante que en los Ayuntamientos se incluya a estos dos grupos vulnerables”, precisó Bustamante Hernández, quien añadió que en el caso de las personas afromexicanas, no sólo se debió circunscribir las acciones afirmativas sólo a los municipios donde existe mayor población.



“Creemos que es importante que se incluya a las ciudades más importantes como Coatzacoalcos, Poza Rica, Veracruz, Xalapa, porque muchas de las personas afrodescendientes, al igual que las personas indígenas, emigran a ciudades más grandes en búsqueda de un mejor empleo, de mejores oportunidades de crecimiento”, puntualizó.



Insistió que los lineamientos para implementar las acciones afirmativas a integrantes de la comunidad sexodiversa, afromexicanos y discapacitados no aseguran el objetivo de llegar a los espacios de toma de decisiones, por lo que se debe asegurar que se visibilicen por buscar el reconocimiento de sus derechos político electorales.



“Es fundamental que estén en Ayuntamientos y Diputaciones los tres grupos, no unos sí y otros no, porque qué nos garantiza que en esa pulir sea una persona de la diversidad sexual”, expuso.



No obstante, calificó como “un logro importante” que se otorgara la candidatura a la Diputación local por representación proporcional y que se haya obligado a que esté entre los diez primeros lugares de la lista, destacando que habrá que estar atentos a que los partidos no quieran engañar con los contendientes que nominen.



“Si bien una carta compromiso es importante porque está la firma, no queda fuera de que quieran hacer trampa”, indicó al cuestionar que todos los partidos, por muy incluyentes que se digan y lo plasmen en sus estatutos, les cuesta ceder espacios de poder porque el que estén otras personas con otras realidades en la toma de decisiones implica hacer otros cambios legales.