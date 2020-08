Proyecto “Novo Taxi” busca cambiar imagen de choferes en Xalapa

Taxistas independientes pioneros del proyecto “Novo Taxi” aseguraron que no todos los operadores son delincuentes como muchas veces se les ha señalado, pues también buscan alternativas para brindar seguridad a los usuarios y a sus familias durante esta pandemia COVID-19.



“Queremos que nos dejen de ver como lo peor de la sociedad. Yo amo mi trabajo, me encanta lo que hago, me encanta viajar en la ciudad, amo Xalapa, por eso es que estamos haciendo un cambio, queremos que la gente sepa que son más los buenos que los malos”, comentó, Fernando Flores Coto, fundador del proyecto Novo Taxi.



Explicó que dicha iniciativa consiste en colocar paneles dentro de las unidades de taxi para dividir al conductor con el usuario y así proteger de cualquier posible propagación de Coronavirus.



Héctor Linos Carmona, también emprendedor de Novo taxi, resaltó que esta iniciativa es primera a nivel local y estatal, pues no conocían de una alternativa así, por lo que lanzó un llamado a sus compañeros del gremio a que se unan al proyecto o que se implemente en otros Estados.



Dieron a conocer que aparte del servicio de transporte, realizan compras de la canasta básica, o comida a domicilio, con la finalidad de que los ciudadanos no salgan y se expongan al virus.



“Los xalapeños antes utilizaban el taxi para enviar productos, para enviar comida, y buscamos que llegue esa confianza que había anteriormente y cambiar esa imagen que teníamos”, concluyeron.