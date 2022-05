Proyecto para construir centro comercial “cumple con todo”, asegura inmobiliaria

Al señalar que las protestas que se han llevado a cabo para rechazar la construcción del comercial "Imperial de Las Ánimas" son producto de la desinformación; el arquitecto José Antonio Ochoa, de la Inmobiliaria Bosques de Las Ánimas, aclaró que por ahora sólo cuentan con los permisos para el movimiento de tierra y no comenzará la ejecución del proyecto hasta en tanto no cuenten con los permisos correspondientes.En conferencia de prensa, para fijar la postura de la desarrolladora, indicó que cuentan con los permisos municipales y ambientales para hacer la nivelación del terreno ubicado en la zona del bulevar Europa, al sur de la Ciudad, y el próximo lunes solicitarán otras autorizaciones ante Protección Civil, con lo cual ya estarían en posibilidades, en el mes de junio, de pedir a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Capitalino, la licencia de construcción."-El permiso- es exclusivamente para movimiento de tierra, lo pedimos por 60 días, esperamos que el movimiento de tierra lo acabemos en ese plazo del 21 de junio (el documento fue otorgado el 21 de abril). Y necesitamos una licencia de construcción general para construir la plaza, nos falta el tema de Protección Civil (para hacer la solicitud de la licencia)," expresó.Ochoa detalló que esta dependencia gubernamental les está pidiendo los planos definitivos, que incluyen los estructurales, hidrosanitarios, de red eléctrica, alumbrado y de voz y datos, y una vez cuenten con su aval, acudirán ante la autoridad municipal para requerir el permiso de construcción, el cual consideró, no tendría por qué ser negado."Ambientalmente tenemos los permisos. De construcción hasta ahorita tenemos el de movimiento de tierras y es lo que hemos hecho. Estamos confiados en que vamos a tener la licencia de construcción por parte del Ayuntamiento porque para que la otorguen tendríamos que cumplir con todo lo que dice el Reglamento de Construcción y el proyecto cumple con todo", aseveró nuevamente.Detalló que también pidieron al Cabildo de Hipólito Rodríguez Herrero el cambio de uso de suelo de la parte del terreno que albergará la plaza y que comprende unas 3 hectáreas, debido a que si bien ya lo tenían autorizado desde 2015 cuando se construyó el fraccionamiento "Imperial de Las Ánimas", éste venció y los ediles anteriores lo renovaron para la pequeña porción de tierra.El arquitecto afirmó que ningún vecino o incluso representantes de la asociación ambientalistas que hoy "clausuró simbólicamente" los trabajos en el predio, se ha acercado a la inmobiliaria, le ha escrito en sus redes sociales o les ha hablado a los teléfonos; por ello reiteró que la oposición se debe al desconocimiento del proyecto, que afirmó es ambientalmente sustentable, como la "Plaza Central", que también desarrollaron.Al respecto, detalló que se contempla la captación de agua de lluvias para ser usada en los sanitarios, regar las plantas y las áreas verdes; conducir el agua pluvial que no se colecte hacia el río cercano, de lo contrario se afectaría su cauce; adicionalmente paneles solares para alimentar el alumbrado público y el uso de lámparas LED para iluminar el centro comercial."Estamos confiados (en que recibirán la licencia de construcción) porque la ley es muy clara, si el ciudadano cumple con todo lo que la ley dice, la autoridad está obligada a conceder lo que solicita", puntualizó al esperar que el tema no se politice porque agregó, lo que ha evitado la constructora es entrar en conflicto con los opositores a la obra.Especificó que el centro comercial tendrá alrededor de 25 locales, siendo el principal un Chedraui "Selecto" dado el grupo de población que habita en esa zona de la capital, además más de 400 cajones de estacionamiento, y una "plaza cívica" donde podrían darse conciertos o cualquier actividad cultural o artística."Va a tener un área verde interior como cuatro o cinco veces más amplia que el área que tiene en medio plaza Monte Magno. Estamos tratando de simular en el medio un pequeño auditorio, por si alguien quiere declarar, tocar un concierto, presentar alguna obra", refirió en representación de la inmobiliaria.Con relación a las imágenes que han circulado en redes sociales sobre animales (principalmente tlacuaches) supuestamente arrollados en las inmediaciones del terreno donde se edificará la plaza, negó que se trate de esa zona, pues indicó que en las fotografías se observa pavimento asfáltico y banquetas que no corresponden con la infraestructura vial de allí, ya que es concreto hidráulico y aceras con un diseño diferente.Asimismo, aseguró que tiene dos biólogos contratados, quienes se encargan de ver lo ambiental y la captura de las mamíferos medianos y pequeños que viven en esa zona; señalando que los tlacuaches y otros ejemplares que se han agarrado fueron liberados cerca de la sede del INECOL y respecto de las plantas, se desarrolló un pequeño vivero que contiene aproximadamente 3 mil plántulas que se usarán en el lugar y en su caso, podrían donar.