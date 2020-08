Proyecto para hacer relleno sanitario en “La Verónica”, en el olvido: Especialista

La especialista en diagnóstico y gestión ambiental Ana María Rueda urgió a la construcción de un relleno sanitario para la disposición final de los residuos que se generan diariamente en Coatzacoalcos.



Y es que aseguró que al continuar depositando los desechos en el tiradero a cielo abierto de Villa Allende, se seguirá generando daños al aire, suelo y los cuerpos de agua que se encuentran a los alrededores.



“Es algo que ya no puede esperar. Requerimos un relleno sanitario. Con respecto a los daños que podrían seguir registrándose en Villa Allende, esto es la contaminación del agua, aire y suelo, como sabemos pues los residuos sólidos urbanos producen biogas y lixiviados”, comentó.



Recordó que desde 1991 surgió el proyecto para desarrollar el relleno sanitario en el predio “La Verónica”, de 16 hectáreas, ubicado en el Ejido 5 de Mayo y hasta el momento no ha sido concretado.



La entrevistada lamentó que no exista el interés de las administraciones municipales para poder ejecutar esta obra de gran utilidad para un manejo adecuado de la basura.



“Yo considero que no se le ha puesto mucho interés pero no desde ahorita si no desde todos los tiempos, porque el proyecto del relleno sanitario para Coatzacoalcos surgió en 1991”, concluyó.