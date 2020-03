En el sur de Veracruz, las pruebas de casos probables de Coronavirus se toman en el Hospital de Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Choapas y el de Villa Allende y hasta el momento, sólo se han realizado tres en este puerto.



Así lo confirmó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 10, Alberto Artigas Sen, quien añadió que este viernes se capacitarán químicos del área de primer nivel.



En este sentido, hizo un llamado a la población para no caer en psicosis y destacó que las pruebas son gratuitas y únicamente las realizan químicos expertos del Laboratorio Estatal de Salud Pública, pues actualmente no existen pruebas en el campo particular.



