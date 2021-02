El pasado 3 de febrero, en el Consejo General del INE, aprobamos dos Acuerdos para realizar dos pruebas piloto en el presente proceso electoral. Por una parte, la utilización de hasta 50 urnas electrónicas para recibir votación con efectos vinculantes en Jalisco e igual número en Coahuila; por la otra, la operación de un modelo de voto para personas en prisión preventiva en cinco Centros Federales de Readaptación Social.



Como Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE me corresponderá conducir los trabajos para que en estos proyectos de innovación podamos contar con la mayor y mejor información a fin de poder evaluar, en su momento, su posible implementación más ampliamente.



La utilización de urnas electrónicas con voto vinculante, de hecho, se dio en las pasadas elecciones locales de Coahuila e Hidalgo. Desde la presidencia de la entonces Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales me correspondió coordinar los trabajos inéditos de planeación, ejecución y evaluación del proyecto.



El reto directivo conllevó, por ejemplo, no solo impulsar contar con planes de continuidad, de seguridad y de verificación -los cuales tuvieron que hacerse por primera vez dado que nunca el INE había operado urnas electrónicas con votación vinculante-, sino disponer una estrategia de comunicación a los actores políticos locales, medios de comunicación y autoridades jurisdiccionales así como supervisar el diseño de un adecuado esquema de evaluación de dicho proyecto.



Consciente que la continuidad de esa prueba piloto es importante para la experiencia institucional, apoyé e impulsé su realización para este 2021. El reto no será menor porque tan solo logísticamente habrá que atender y cuidar que las boletas electrónicas, ahora tanto de la elección federal como de la y las elecciones locales, se carguen en tiempo y correctamente en las urnas electrónicas.



El representante del partido MORENA se opuso a la realización de esta prueba piloto. Señaló que el INE está implementando ya las urnas electrónicas cuando la ley no autoriza que las elecciones se realicen con esos dispositivos. En el debate le respondí que hay una diferencia entre utilizar solo algunas urnas electrónicas para una prueba piloto, es decir, para que el INE continúe probando en situaciones reales lo que conllevaría organizar elecciones de esa forma, a introducir aquellas de forma generalizada, lo cual no sucede pues se trata de un proyecto concreto, esto es, en 2021, además que no está prohibido que el INE realice pruebas piloto.



Por su parte, el voto de personas en prisión preventiva obedece a un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cual ordenó al INE que probemos un modelo en el cual pueda garantizarse el derecho de votar de aquellas personas quienes están privadas de su libertad pero aún no reciben una sentencia definitiva. El Tribunal dispuso que precisamente en 2021 el INE haga dicha prueba piloto para que, en 2024, pueda instrumentarse por completo. Es digno de destacar que ese mandato del Tribunal se pone en una línea iniciada por el INE para probar esquemas que permitan garantizar el derecho al voto a personas en condición de vulnerabilidad toda vez que en 2018, por iniciativa del INE, probamos un modelo de votación para personas en hospitales, lamentablemente ahora aplazado por la pandemia.



Estoy convencido que la promoción, respeto, protección y garantía del derecho a votar de las personas en situación de vulnerabilidad será parte del camino por recorrer, en los próximos años, por y desde la autoridad electoral.



La instrumentación de ambas pruebas piloto es una gran noticia para el INE y para la sociedad mexicana, y me enorgullece formar parte en las mismas. Aún en un escenario sumamente retador por la pandemia, el INE es una institución sólida con capacidad incluso de diseñar, ejecutar y en su momento evaluar proyectos de innovación.



Para quien esto escribe el INE ha sido una gran escuela de servicio público porque he interiorizado una cultura organizacional de planeación, organización, ejecución y evaluación en ciclos claramente determinados por los periodos de proceso electoral y fuera de proceso electoral, todo ello acompañado de trabajo en equipo, respeto a las opiniones técnicas de las y los expertos de las áreas del INE, así como de asumir un rol de socialización de las decisiones. Donde sea que vaya a ir en el servicio público, llevaré y aportaré esa cultura organizacional.



Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77