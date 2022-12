Psicosis colectiva en otra escuela de Veracruz por falsa fuga de amoniaco

Al menos 280 alumnos de la primaria “Benito Juárez García” de la colonia El Tesoro, en Coatzacoalcos, fueron desalojados por una presunta fuga de amoniaco. Protección Civil confirmó que la emergencia fue falsa y sólo fue una psicosis colectiva.Fue antes del mediodía cuando a través de grupos de WhatsApp los padres comenzaron a alertarse por un supuesto olor a amoniaco y que derivado de ello, la Dirección estaba sacando al alumnado.Sin embargo, al llegar al sitio, entre la confusión algunos padres sólo se llevaron a los menores sin preguntar más y finalmente el director, Florencio Chi, indicó que el plantel no conminó a ningún retiro por emergencia ambiental, sino porque este martes únicamente se presentaron los estudiantes a una exposición de trabajos manuales.“No suspendimos clases, tuvimos una exposición de trabajos manuales. Terminamos, recogimos todo pero de la escuela no surgió eso. Nosotros retiramos a los niños porque ya no hay actividades escolares porque estamos terminando para las vacaciones. En la mañana sí se sintió el olor a amoniaco pero nosotros no evacuamos ni llamamos a la policía”, dijo.Por su parte, el director de Protección Civil David Esponda Cruz, confirmó que la fuga de amoniaco no fue real y se trató de una falsa alarma por parte de un padre de familia.Aseveró que sí hubo un desalojo de la escuela primaria, pero hasta el momento no hay reporte de algún alumno hospitalizado por el hecho reportado.El incidente generó psicosis entre los padres de familias quienes publicaron en redes sociales dicha situación.Esponda Cruz insistió en que la población esté pendiente de la información que se emita en canales oficiales ante cualquier incidente que se registre en la región.Los desesperados tutores llegaron por sus hijos y algunos manifestaron que ellos se sintieron mal. Sin embargo, hasta el momento Protección Civil no reporta algún menor que requirió atención médica.