PT denuncia violencia contra sus candidatos; Guardia Nacional tiene que protegerlos

El Partido del Trabajo (PT) en Veracruz denunció que cinco de sus aspirantes a cargos de elección popular han sufrido amenazas y atentados en su contra, lo que ha orillado a solicitar la intervención de la Guardia Nacional a para resguardar a algunos de ellos.



En entrevista, el coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar, detalló que se trata de las aspirantes a las alcaldías de Texistepec, Nancy Leaños, y de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, están resguardadas por elementos federales “porque están en riesgo sus vidas”.



Ante la situación, el líder petista dijo esperar que los asesinatos de figuras políticas que se han dado en las últimas semanas en la entidad, “no sean la norma”.



“Que sean hechos aislados, porque si esto sigue causará dudas e incertidumbre que afectarían las elecciones del próximo 6 de junio.



“La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene la obligación de perseguir, de proteger y de cuidar; la Fiscalía (General del Estrado) de ejercer los elementos para mandarlos a un juez y éste aplicar el Derecho. Si no lo hacen, están fallando a lo mandatado por la norma”, dijo.



Aguilar insistió en que las fuerzas policiacas de todos los niveles deben coordinarse para que en este periodo electoral los candidatos tengan la certeza y legalidad del trabajo que hará el Órganismo Público Local Electoral (OPLE), pues de lo contrario se daría un ataque brutal a la democracia.



“Si sigue el problema de violencia y de inseguridad, sí afectará (al proceso electoral); tiene que parar; que no siga (esta situación de violencia e inseguridad) porque causará incertidumbre entre los aspirantes y la ciudadanía perderá confianza en las instituciones”, dijo.



Recordó el asesinato de la joven Carla Enríquez Merlín y su madre Gladys Merlín Castro; la primera quien al parecer aspiraba a la Alcaldía de Cosoleacaque por MORENA y la segunda exalcaldesa del mismo municipio.



Además, Gilberto Ortiz Parra, también aspirante de MORENA a la alcaldía de Úrsulo Galván, fue asesinado el pasado 11 de febrero.



El pasado 12 de febrero, la petista Nancy Leaños, aspirante a la alcaldía de Texistepec, sufrió un atentado al ser balaceada su casa por sujetos hasta ahora no identificados.



El 17 de febrero el propio alcalde de Texistepec, José Luis Flores Sabiaur, también sufrió un ataque por hombres armados que dispararon contra su domicilio.



Finalmente, Aguilar reprobó los asesinatos ocurridos en las últimas semanas y exigió que se realicen las investigaciones y se llegue al fondo de los casos, para que esto no afecten las elecciones, porque lo que se requiere es generar confianza y credibilidad en las instituciones.