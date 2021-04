PT hizo candidato a acusado de fraude; mejor renunció por miedo a detención

Pedro Martínez Escudero, candidato del Partido del Trabajo (PT) a la Diputación federal por el distrito XI de Coatzacoalcos, anunció este martes su renuncia a la candidatura, pues contaría con una orden de aprehensión vigente en su contra.



En un video que compartió en redes sociales, el ahora excandidato señaló que su decisión obedecía a “la inseguridad que persiste en el estado de Veracruz y en todo nuestro México”, pues a su parecer, no cuenta con garantías de protección frente “a las ineptas, corruptas o ignorantes autoridades de Coatzacoalcos”.



Martínez Escudero es el presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Financiera del Sur (COFISUR), que fuera denunciada por la defraudación de más de 23 mil personas del sur de Veracruz y de Tabasco, quienes perdieron sus ahorros hace 10 años por la administración irregular de la cooperativa.



Por esos hechos, desde 2011, le habría sido girada una orden de aprehensión por los delitos de fraude, administración fraudulenta y abuso de confianza, por lo que ha permanecido los últimos 10 años prófugo de la justicia.



Ahora, ante su temor de ser capturado por las autoridades, es que renunció a la controversial candidatura que le otorgara el Partido del Trabajo (PT) para buscar ser diputado federal.



Al respecto, en el video en donde dio a conocer su renuncia, Martínez Escudero señaló: “seguiré defendiendo a COFISUR como lo he hecho desde hace 10 años pero desde el panteón o desde la cárcel ya no lo podré seguir haciendo, ese es el motivo principal de mi renuncia, espero poderles servir más adelante”, concluyó.