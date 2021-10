PT no quiere otra elección en Jesús Carranza; demanda que reconozcan su triunfo

La excandidata suplente a la Sindicatura Única del Ayuntamiento de Jesús Carranza, Deysi Delia Solis Cruz, dijo esperar que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le devuelva el triunfo al exabanderado del Partido del Trabajo (PT), Paciano Rueda Canseco, quien a su decir, fue el legítimo ganador de los comicios del 6 de junio en aquel municipio.En conferencia de prensa, indicó que en caso de que los magistrados regionales ratifiquen la anulación de la elección en esa demarcación, decretada por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), espera que el proceso extraordinario sea “limpio”.“Una segunda vuelta no es lo que esperamos, no es lo que nosotros pedimos, nosotros agotaremos las instancias correspondientes hasta donde tengamos que llegar, porque exigimos la constancia de mayoría donde le dé el triunfo (a Rueda Canseco)”, dijo al acusar a MORENA “de utilizar estas viejas prácticas” y agradecer al gobernador Cuitláhuac García Jiménez de “mantenerse al margen de esta decisión” y de “tratar de limpiar los grupos delictivos de los límites de Veracruz y Oaxaca”.Solis Cruz reiteró que el 6 de junio se demostró que el excontendiente petista obtuvo la victoria en Jesús Carranza, lo cual según ella, “está avalado con pruebas tangibles, físicas, no con fotografías”.Y es que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz retiró el triunfo preliminar a Paciano Rueda y se lo otorgó luego del cómputo municipal al morenista Luis Alfredo Pacheco Peralta, usando para ello fotografías de los puntos de recuento, ante la ausencia de actas del PREP y de los paquetes electorales, mismos que fueron incinerados en negativa a sus traslado a la Capital.“Vamos a agotar todas las instancias necesarias para que nos den el resolutivo a favor de Paciano Rueda Canseco. Ésa es nuestra solicitud, ésa es nuestra postura, ésa es nuestra exigencia y en un momento dado, ya en el peor de los casos, que se llegara a ratificar la segunda vuelta, con Paciano Rueda a la cabeza, creemos que no vamos a ganar, vamos a arrasar en esta ocasión”, indicó.Negó que él esté prófugo de la justicia, aunque reconoció que se le sigue un proceso penal por los hechos violentos que se suscitaron en las inmediaciones del Consejo Municipal del OPLE.“No podemos hablar de que son prófugos de la justicia, están demandados, sí porque es parte de una represión política que está utilizando el partido opositor (MORENA), sabemos de antemano que cuando ya no podemos derrocar a un candidato que es fuerte, pues vamos a tratar de utilizar otro tipo de estrategias y a como dé lugar no quieren que nuestro candidato contienda y hoy dejo en claro que él no tiene ningún problema para contender nuevamente”, aseveró.Por su parte, el representante del PRI ante el Consejo Municipal del OPLE en Jesús Carranza, José María Báez Espinoza, negó que hayan sido los partidarios del petista los que incurrieron en los hechos violentos, señalando que fueron infiltrados los que causaron los desmanes.“Si ustedes van y preguntan en Jesús Carranza, nosotros no tenemos ningún delito que perseguir, en cambio hay otros que sí tienen órdenes de aprehensión y todo eso y andan prófugos pero nosotros nada. Fueron infiltrados”, aseguró.Por su parte, el ex candidato de la Redes Sociales Progresistas (RSP), a dicha Alcaldía, Eugenio Ventura Pacheco, manifestó que desde el primer momento que dieron los resultados preliminares reconoció su derrota, expresando su molestia porque supuestamente se quiere seguir manteniendo “un caciquismo” en Jesús Carranza y se lo otorgó luego del cómputo municipal al morenista, Luis Alfredo Pacheco Peralta.“Eramos como cinco o seis candidatos en Jesús Carranza y todos los demás compañeros aceptamos la derrota, ¿por qué MORENA a fuerza quería cuando no le favoreció? Es lo que me pregunta, gastaron dinero, millones que votaron según ellos, la verdad ni me interesa, porque ni siquiera boté 100 mil pesos en mi campaña”, externó.