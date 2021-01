PT pide “piso parejo” para alianza con MORENA y PVEM en Veracruz

El Partido del Trabajo (PT) no tiene ningún problema en participar en alianza con los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones locales, “siempre y cuando nuestros aspirantes sean bien medidos, que haya piso parejo en la designación, que no sea por dedazo ni imposiciones y que se postule al mejor perfil”.



Esto lo aseguró Ramón Díaz Ávila, comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz, quien dijo que sólo así se podrá ganar a la alianza PAN-PRI-PRD en el estado, “para lo cual necesitamos ir con los mejores candidatos en la entidad veracruzana”.



En entrevista, el petista recordó que en el pasado Consejo Estatal del PT, en la que él también estuvo presente, la resolución fue que se participaría solo en las elecciones locales en el estado de Veracruz, aunque en lo federal sí continúan en alianza en 12 distritos, aunque al partido que representa no postulará en ninguno de esos distritos, en los 8 restantes, participará por su cuenta en estos comicios, añadió.



Destacó que algunos aspirantes, compañeros de MORENA y del Verde, “nos piden que no nos retiremos de la alianza, que vayamos viendo en qué municipios hay condiciones, en qué distritos hay condiciones para poder participar juntos y tratar nuevamente de ganar el Congreso en unidad (…), pero para eso necesitamos ir con los mejores candidatos”, advirtió.



Destacó que la alianza, en caso de que se diera, puesto que la Ley electoral de Veracruz es muy benévola y que permite ir en alianza total, parcial, flexible o solos, en algunos municipios se está dando mucha efervescencia y los representantes de los tres partidos ya han platicado y están de acuerdo en tener un solo candidato.



Esto, dijo, nos ayudará mucho en la mesa nacional “para llevar a esos 10, 50, 100 municipios, que logren ponerse de acuerdo en cada uno de esos lugares permitiría la definición, pero la resolución de los petistas en lo estatal es ir solos”.



De la situación controversial que al interior vive Morena, señaló que se les ha pedido a los dirigentes y militantes de los municipios y distritos que valoren si ir con Morena y el Verde les ayuda o perjudica, por alguna reacción que pueda haber de algunos integrantes o representantes de esos partidos en los municipios, de ahí la importancia de la decisión que ellos tomen, añadió.



Por otro lado, admitió que al no haber una dirigencia formal de MORENA en el estado de Veracruz ha retrasado un poco en este proceso de integrar la alianza, por lo que se espera que el dirigente nacional morenista Mario Delgado Carrillo nomine al dirigente, delegado o representante de ese partido en la entidad para poder sentarnos y negociar.



“En el estado de Veracruz, al no nombrarse oficialmente quién es el dirigente estatal de MORENA, hay quienes se autonombran, hay quienes son legales y quienes no, por lo que para nosotros necesitamos que nos dé certeza la dirigencia nacional para poder sentarnos a negociar con nuestros pares”, apuntó.