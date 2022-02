PT todavía no define a su nuevo abanderado en Jesús Carranza

El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, afirmó que corresponderá al Comité Directivo Municipal de Jesús Carranza, definir su candidato en las elecciones extraordinarias en esa demarcación, ante la imposibilidad que tendría el excontendiente, Paciano “N”, quién está detenido desde finales de octubre del año pasado."Está en pláticas por parte del Comité Directivo Municipal del PT, nosotros somos muy respetuosos de lo que digan los líderes en su región, que busquen la mejor opción, obviamente que debe ser un compañero que haga un esfuerzo para caminar con las diferencias, eso es muy importante en política", manifestó en entrevista.Cabe recordar que Paciano “N” fue encarcelado y pasará dos años en prisión preventiva tras ser acusado por delitos contra la salud, ultrajes a la autoridad y posesión de arma de fuego.Sobre si descartarían que él vuelva a ser el contendiente a dicha Alcaldía, Aguilar Aguilar reiteró que, "no se sabe, va a depender lo que diga la dirigencia municipal".Además dijo que no hubo condiciones para lograr un candidato coligado en ese municipio, por lo que para no afectar a ninguna de las partes, se optó porque cada instituto político tenga su propio abanderado, al igual que en los comicios anulados del 6 de junio."Lo ideal es la unidad, la unidad ha demostrado en el 2018 y el 2021 que hemos salido adelante y nos ha ido bien dentro de esa fórmula de alianza MORENA-PT", expresó.