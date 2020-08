PT ya planea alianza con MORENA y el Partido Verde en 2021

El Partido del Trabajo (PT) en Veracruz no descarta una alianza parcial con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista de Mexico (PVEM), en el próximo proceso electoral 2021.



Durante conferencia de prensa, el dirigente estatal del PT, Vicente Aguilar, explicó que pretenden ir en coalición en 106 municipios para la renovación de las Presidencias Municipales, mientras que para el proceso de diputaciones locales participarían sin alianza.



A nivel federal, dijo, esta alianza está casi afianzada pero en la entidad los acercamientos han sido de manera informal.



Al respecto, señaló que están a la espera de que MORENA defina a su dirigente estatal para poder formalizar el acercamiento y definir los acuerdos.



“Para ver qué tipo de alianza quieren formar con MORENA, en el PT hemos trabajado, el Verde se está sumando y con ellos tenemos sólo pláticas informales”, reiteró.



Por lo pronto, el PT iniciará labores para conformar los comités municipales y será desde ahí donde se analice a fondo el temas de la coalición.



Y es que refirió que pretenden transitar con los aliados en unidad, “porque no tiene caso que en un municipio se estén peleando las bases y otra, para qué le hacemos daño a un candidato si no nos ponemos de acuerdo, lo ideal sería una alianza total pero hay que ver en qué condiciones, porque sí, la política une pero también desune”, finalizó Vicente Aguilar.