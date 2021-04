Publican en Gaceta destitución e inhabilitación de Sofía Martínez como magistrada del PJE

La tarde de este lunes 19 de abril, fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado la Resolución del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, mediante la cual, erigido en Jurado de Sentencia, declara procedente el Juicio Político en contra de la ahora ex Magistrada Sofía Martínez Huerta.



Dentro de la resolución, se expone que, por unanimidad, los Magistrados Isabel Romero Cruz; Claudia Reséndiz Aguilar; Florencia Cruz Fernández; María del Socorro Hernández Cadena; Cándido Nicanor Rivera; Alma Rosa Flores Ceballos; Roberto Armando Martínez Sánchez, María Concepción Flores Saviaga y Adolfo Cortés Veneroso, encontraron elementos suficientes para acreditar la responsabilidad política de Sofía Martínez Huerta, por lo que determinaron imponerle como sanción la destitución inmediata del cargo de Magistrada, así como su inhabilitación por 5 años para desempeñarse en cualquier empleo o puesto públicos dentro del estado de Veracruz.



En ese sentido, los miembros del Pleno del Tribunal Superior de Justicia señalaron que Sofía Martínez Huerta incurrió en hechos y conductas graves durante su encargo como Presidenta del Poder Judicial del Estado, pues usurpó funciones que no le correspondían, lo que ocasionó una afectación a los intereses públicos fundamentales y el correcto despacho de los asuntos bajo su responsabilidad.



Asimismo, dentro de la resolución los Magistrados señalan que Sofía Martínez Huerta no presentó prueba alguna que demostrara su inocencia frente a las acusaciones, pues no advirtieron “motivos o elementos probatorios de descargo que justifiquen cambiar la propuesta de sanción”.



Añadiendo que tanto la inhabilitación como la destitución inmediata del cargo de Magistrada “son acordes a la gravedad de la conducta desplegada como lo es la usurpación de atribuciones, más aún si se considera el nivel de preparación profesional y alto cargo jerárquico de la encausada, lo que la presupone como una experta conocedora del Derecho, con vasta experiencia en la impartición y administración de justicia, y por ende conocedora de las consecuencias legales de su ilegal actuar, de tal manera que este Pleno de Jurado de Sentencia no tiene fundamentos y ni motivos para variarlas”.



Por último, en la sentencia emitida en contra de Sofía Martínez Huerta el Pleno del Tribunal Superior de Justicia señala que de conformidad con el artículo 77 de la Constitución de Veracruz, dicha resolución no admite medio de impugnación alguno por lo que con la publicación de la resolución en la Gaceta Oficial del Estado, concluye formalmente el procedimiento de Juicio Político en contra de la hoy exmagistrada, quien se convierte en la primera persona en la historia de Veracruz en ser encontrada culpable dentro de un Juicio Político.