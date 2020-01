Publican en Gaceta Oficial acuerdo del Congreso para intervenir Tesorería de Actopan

En la Gaceta Oficial del Estado se publicó el acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso del Estado que ordena la intervención de la Tesorería del Ayuntamiento de Actopan que preside José Paulino Domínguez Sánchez, en donde se presume el uso discrecional de los recursos públicos y la existencia de “aviadores”.



Cabe recordar que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó al Congreso del Estado la suspensión y revocación del mandato de José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Yazmín Palmeros Barradas, presidente y síndica, respectivamente, del Ayuntamiento de Actopan.



La solicitud de suspensión y revocación del mandato se sustenta ante la presunción de que ambos servidores públicos mantienen en la nómina a personas que no son empleadas ni desempeñan labor oficial alguna.



La denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fue presentada por María Nely Alarcón Gil, ex Tesorera del Ayuntamiento de Actopan, quien pidió una investigación para la determinación de las probables responsabilidades penales a que pudiera haber lugar, ya que presumen casos de pagos por salarios no devengados a supuestos familiares, amigos y/o empleados del Presidente Municipal, así como erogaciones cuyo pago fue ordenado también por dicho Edil, sin comprobación o evidencia de los servicios que fueron objeto de los pagos operados.



Aunado a ello, la intervención de la Tesorería del Ayuntamiento de Actopan es con el fin de supervisar y evaluar que el gasto programado cumpla con los objetivos establecidos dentro de los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia, con apego al marco legal que le rige.



La acción se determina por la solicitud de Eduardo Carranza Barradas, Regidor Segundo, Elismey Pérez Rivera, Regidora Tercera, José Altamirano Ramírez, Regidor Cuarto y Alma Delia López Mendoza, Regidora Quinta, toda vez que señalan que desde el inicio de la administración municipal 2018-2021 se ha manejado de manera discrecional la Tesorería municipal, dejando de observar la normatividad aplicable para hacer un correcto uso de los recursos públicos municipales.



Los Ediles presentaron como medio de prueba diversos oficios dirigidos a entes públicos encargados de la revisión y fiscalización de las finanzas públicas municipales dentro del Estado de Veracruz.



Aunado a ello, la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado, a través de la Dirección de Auditoría y Revisión Financiera, y derivado de la Revisión en modalidad de Gabinete, realizada en el periodo de revisión enero/abril 2019, se encontraron 28 observaciones de carácter financiero, las cuales resultaron en recomendaciones para su atención, habiéndose otorgado para efecto de solventación de observaciones un plazo no mayor de 30 días hábiles, sin que a la fecha haya una contestación por parte del área encargada del Ayuntamiento de Actopan.