Publican en Morelos captura de Rodríguez Pucheta, director de la Ministerial en el yunismo

Trasciende la detención de Jorge Rodríguez Pucheta, actual coordinador operativo de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Morelos y quien se desempeñara como Director de la Policía Ministerial en Veracruz en la administración yunista, cuando Jorge “N” estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).Según medios de la entidad Morelense como “Noticias de Cuautla” y “Sin Línea”, dieron cuenta de que la detención se habría realizado durante los primeros minutos de este jueves en la Capital de ese Estado; sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial de este hecho.Según medios de la entidad morelense, la detención de habría realizado las primeras horas de este jueves en la Capital de ese Estado, sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial de este hecho.Apenas hace unas semanas, en conferencia de prensa, se le habría cuestionado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre la búsqueda de los entonces mandos yunistas en la FGE, a quienes se les acusaba de diversos delitos, ya que, Rodríguez Pucheta, integrante del grupo de Winckler en la FGE, se desempeñaba como Coordinador Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad en la entidad de Modelos, gobernada por su homólogo también morenista Cuauhtémoc Blanco.En ese entonces, García Jiménez sostuvo que no tenía el dato sobre el paradero de Rodríguez Pucheta pero que preguntaría al respecto.Fue apenas este lunes, cuando elementos de la SEDENA, CNI y CONASE, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en colaboración con la Policía Ministerial de Veracruz, cumplimentaron en Puerto Escondido, Oaxaca, orden de aprehensión en contra de Jorge “N”.El Exfiscal General del Estado de Veracruz, tenía órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.Fue el 15 de agosto de 2018, cuando Jorge “N”, entonces titular de la FGE en Veracruz nombró como Director general de la Policía Ministerial a Jorge Arturo Rodríguez Pucheta, quien se desempeñó en ese cargo hasta la llegada de Verónica Hernández Giadáns, es decir, no se dio a la fuga y permaneció en su lugar de trabajo.No obstante, dentro de los primeros cambios realizados en la FGE tras la salida de Jorge “N”, el 4 de septiembre de 20019 se despidió a Rodríguez Pucheta y en su lugar se colocó a Samuel López Leza, exdirector de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Veracruz.