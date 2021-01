Pueblos indígenas se protegen del COVID por su cuenta en Veracruz

La titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en la entidad, Magdalena Hernández Hernández, dio a conocer que en las comunidades originarias los integrantes implementaron sus propias medidas sanitarias ante la falta de insumos.



"En las comunidades indígenas, la mayor parte se organiza por asambleas. Si la asamblea definió que no podía ingresar nadie que fuera externo a su comunidad, se tiene que respetar. Me tocó en varias comunidades que para ingresar y no llevaras el virus en los zapatos, tenías que pasar por un caminito de cal. Ellos mismos te desinfectan con agua y cloro".



La zona Sur del Estado es donde los indígenas se han visto más vulnerables al coronavirus. Mencionó que otras comunidades aplicaron medidas más estrictas.



"Había mayor vulnerabilidad en la zona sur, en Uxpanapa, está controlado; ahí la asamblea manda. Si llegas de otra ciudad, la asamblea manda a que te pongas en cuarentena, no puedes salir a convivir. En la comunidades indígenas los derechos humanos son colectivos, si se perjudican uno, se perjudican todos y viceversa".



Aunque dijo, sus medidas sanitarias son más restrictivas, hubo varios habitantes que se contagiaron y fallecieron.



"Hay comunidades que no tienen ningún caso, hay otras que sí y hay fallecidos indígenas, pero ha sido porque primero no había control, ni siquiera en los países desarrollados. En la zona de Chicontepec, solamente te daban permiso de salir dos horas y solamente una persona por familia, y así en otras comunidades. Los sistemas formativos son diferentes, tienen respeto a la comunidad y a la asamblea", refirió.