Pueblos indígenas y afromexicanos podrán impugnar nueva distritación electoral

Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Veracruz que se encuentren inconformes por la nueva distritación electoral federal, sobre todo los de la zona sur que fueron incorporados a distritos urbanos, tienen el derecho de impugnar el Acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).Una vez que se publique el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y por tratarse de un acto de autoridad, en un plazo no mayor de 4 días hábiles se podrá promover un Recurso de Apelación.No obstante, Josué Cervantes Martínez, vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE Veracruz, manifestó que parte del proceso de distritación pasó por una Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral.“Nos dieron su opinión y en ese sentido, se hicieron los ajustes a la distritación con los efectos conducentes. La nueva distritación electoral federal está firme y es un hecho consumado, salvo una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, las comunidades, pueblos y personas indígenas podrían ejercer algún derecho”.De acuerdo con la nueva distritación, Veracruz pasó de 20 a 19 distritos electorales federales y surgieron sólo cuatro distritos indígenas con municipios de las zonas Norte y Centro de la entidad; en la zona Sur las comunidades indígenas fueron incorporadas a distritos urbanos.Los cuatro distritos electorales indígenas de Veracruz son:Pánuco I conformado por 15 municipios y con el 40.31 por ciento de población indígena y/o afromexicana.Álamo Temapache II que quedó integrado por 16 municipios y con el 59.66 por ciento de población indígena y/o afromexicana.Papantla de Olarte VI, conformado por 13 municipios y cuenta con el 67.83 por ciento de población indígena y/o afromexicana.Y el distrito de Zongolica XVIII que tienen 25 municipios y el 62.93 por ciento de población indígena y/o afromexicana.Sin embargo, en la zona Sur donde hay población indígena en la región de Los Tuxtlas, Sierras de Soteapan y Oteapan, y Valle de Uxpanapa, donde se habla populuca y náhuatl, principalmente, quedaron integrados a los distritos urbanos de San Andrés Tuxtla, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos.“Ahora vamos a ver si esas personas están satisfechas o no con los términos en que fue aprobada la distritación; estamos en compás de espera hasta que el Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación”.Al cuestionarle que sí en las consultas públicas esos grupos pidieron integrarse a distritos urbanos, dijo que dieron opiniones variadas y el INE tomó esas opiniones e hizo algunos ajustes.Mencionó que un planteamiento muy insistente de la comunidad afromexicana que reside en Cuitláhuac, que pertenecía a la cabecera de Huatusco, fue que se sienten más identificados con Córdoba.Por lo que el INE tomó en cuenta esas observaciones e hizo el ajuste correspondiente, y se aprueba de esa manera.“Cuitláhuac ahora pertenece a Córdoba porque así lo pidieron. Como ese ejemplo el INE fue tomando las distintas opiniones de los pueblos y comunidades indígenas para hacer esa integración. Ahora, hay puntos donde era muy difícil hacer una integración dada la dispersión geográfica porque es muy amplia la dispersión entre sí, entonces, no en todos los casos pudieron haber sido concentrados en distrito determinado porque se salían de los parámetros establecidos para como debe ser conformado un distrito electoral federal”.Insistió que se está a la espera de que el Acuerdo del Consejo General del INE se publique en el Diario Oficial de la Federación para ver qué es lo que ocurre con alguna eventual impugnación por parte de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Veracruz.