Puede haber amparos contra designación de Fiscal: PAN

El grupo legislativo del PAN, en el Congreso del Estado, aseguró que los aspirantes no contemplados en el proceso de selección al cargo de Fiscal General pueden tumbar la designación de Verónica Hernández Giadáns mediante amparos.



Al respecto, el coordinador Omar Miranda Romero dijo que la convocatoria y el proceso para definir la terna era competencia de la Comisión de Procuración de Justicia, sin embargo, quien realizó los trabajos fue la Junta de Coordinación Política.



“Quienes hayan participado en este proceso y sientan que han sido agredidos en sus derechos, pueden interponer un amparo ante este procedimiento”, declaró.



Agregó que además, sigue en tribunales la resolución de amparo que evita la remoción del exfiscal, Jorge Winckler, por parte de la Diputación Permanente, por ser un órgano carente de facultades para ello.



Añadió que MORENA tiene mayoría para imponer el cargo, sin embargo, esto no significa que todas las decisiones que toman en el pleno son legales, de ahí que en su opinión la permanencia de Hernández Giadáns no está consumada.



Dijo que como líder de los diputados del PAN, optó por participar para conocer al resto de los aspirantes al cargo de Fiscal General y en la fase de entrevistas, quedó demostrado que Veracruz tiene mejores perfiles para ese puesto.