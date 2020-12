Puede ocurrir otro apagón masivo; sistema eléctrico nacional está “saturado”

El sistema eléctrico nacional está saturado y los apagones como el registrado este lunes que dejó sin energía eléctrica a más de 10 millones de mexicanos puede volver a ocurrir, advirtió el presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, Horacio Zárate.



“Esto puede volver a repetirse porque se trata de una falla técnica, por lo cual se debe atender de manera inmediata, cuesta dinero pero se debe ampliar la red. Hay que considerar los daños a las empresas con producción, incluso los hospitales, en estas condiciones de la pandemia se puede generar un problema mayor, la CFE debe ser realista, por eso debe hacer un reporte y decir qué es lo que sucede al interior”.



Consideró que es urgente que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) invierta en la ampliación de estas redes para la distribución de la energía eléctrica, especialmente porque con la pandemia generada por el COVID-19 un apagón podría afectar a los hospitales que atienden a los pacientes.



“El sistema eléctrico nacional está saturado por los altos voltajes en la distribución de la energía eléctrica. Tienen que ampliar estas redes para que se distribuyan lo voltajes, afortunadamente este apagón no pasó en temporada alta, cuando hace mucho calor, de haberlo hecho habría un problema mayúsculo”.



Señaló que los problemas que ha tenido la CFE son de tipo técnicos por lo cal es necesario que se haga un reporte exacto de lo que ocurrió, ya que dijo aunque lo resolvieron en dos horas esto no debe ocurrir otra vez.



Horacio Zárate consideró que el alto voltaje que usan quienes no pagan la luz, a través de los llamados “diablitos” es un “cáncer” que no se ha podido resolver ya que además dejan pérdidas millonarias por más de 160 mil millones de pesos anuales.



“Esto conlleva a que haya un sobre voltaje en las líneas de transmisión y distribución, la CFE debe abatir este problema de manera inmediata porque a mayor presencia de población mayor voltaje y mayor descarga y se puede saturar, lo que sucede es que puede haber apagones”.