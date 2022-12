Puente entre Boca del Río y Alvarado requiere mantenimiento y se ignora, reprocha diputado

El diputado local por el Distrito de Boca del Río, Jaime Enrique de la Garza Martínez, lamentó que sus homólogos se hayan negado a destinar recursos para realizar un estudio sobre la rehabilitación del puente del distribuidor vial entre dicho municipio y Alvarado.Comentó que había propuesto que en el presupuesto de 2023 se etiquetaran 100 millones de pesos para el análisis de lo que se podría hacer en ese paso, para descongestionar el tráfico vehicular; sin embargo, los legisladores rechazaron incluir dicha partida."Para eso fue el recurso que se solicitó porque sin un estudio real, un estudio cuesta dinero para saber qué es lo que se requiere realmente cuántos puentes, cómo se distribuirían, no soy arquitecto, no soy ingeniero, pero sí sé que para hacer una obra de este tamaño sí se requiere de un recurso, pero no se aprobó, estábamos pidiendo casi 100 millones de pesos", puntualizó.De La Garza Martínez recordó que ese puente y distribuidor vial conectan directamente a toda la zona sur de la Carretera 180, desde San Andrés y Santiago Tuxtla hasta la zona de Boca del Río."Todo ese tramo y entran a la zona con más desarrollo económico del Estado y está punto de colapsar ese puente en el aspecto de circulación, es imposible circular a ciertas horas", manifestó.El legislador panista alertó que si no se atiende la situación, un día podría ocurrir una desgracia como la muerte de una persona al no poder pasar una ambulancia por el embotellamiento en la zona."El responsable de ese puente es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), junto con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) porque todos los puentes son federales, pero los tramos que le siguen al puente ya son temas estatales", explicó.Apuntó que es un trabajo conjunto en el que también deberá participar el Ayuntamiento boqueño en la parte que le corresponda."El próximo paso es ir a tocar la puerta de la SCT, solicitamos por escrito una reunión con el delegado y tenemos 48 horas para que nos resuelvan", ahondó el diputado blanquiazul.