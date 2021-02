Pugnará Bingen Rementería ante CEN del PAN para anular internas en Veracruz Puerto

El precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Alcaldía de Veracruz, Bingen Rementería Molina, anunció que promoverá ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido que se anule la elección interna en la que resultó ganador Miguel Ángel Yunes Márquez por una diferencia de 12 votos.



Afirmó que los actos violentos fueron un "show armado" para reventar la elección e impedir que más de 190 militantes nuevos votaran en la casilla especial.



Rementería Molina aseguró que además de las irregularidades el día de la elección, las cuales estuvieron solapadas por el Comité Municipal del PAN, se enfrentó a toda la maquinaria del Ayuntamiento de Veracruz y del alcalde Fernando Yunes Márquez.



"No vamos a permitir que esto se quede así. La elección se tiene que repetir y vamos a estar preparados. Me enfrenté al Palacio Municipal, me enfrenté al Alcalde, me enfrenté al hermano del Alcalde, me enfrenté al exgobernador, me enfrenté al excandidato a Gobernador. Me enfrenté a toda la estructura del Ayuntamiento, a los que compraban credenciales, a la gente le decían que si no votaba los corría", expuso.



Agregó que aun así, con todas las irregularidades, la diferencia fue mínima. "A todo eso nos enfrentamos y la única diferencia fueron 12 votos; les debería dar vergüenza. Vamos a estar listos, vamos a estar preparados".



En rueda de prensa exhibió videos en donde se observa que los presidentes de las casillas rompían las boletas sobrantes para que no votaran los militantes nuevos, además de los actos violentos en los que dos personas de su equipo resultaron lesionadas.



Lamentó que se dividieran las casillas y sólo se asignara una para los militantes de recién ingreso.



"Esa casilla que era la única para la cual la gente fue golpeada se ganó 258 contra 10 votos. Claramente, si esa gente hubiera terminado de votar no hubiéramos ganado la elección, hubiéramos arrasado la elección. Con lo que sucedió ayer nosotros como panistas no podemos salir a la calle a pedir la oportunidad de ser tomados en cuenta. Esto viene de gente de otro partido. Así actúan cuando saben que están perdidos; simplemente la roban y la arrebatan".



Refirió que tienen 4 días para interponer la queja y se hará ante el CEN del PAN pero también ante las instancias judiciales por las agresiones.



También informo que se levantó ante notario público testimonio de los panistas que no les permitieron votar y de ser necesario acudirán ante el Tribunal Electoral.