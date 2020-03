Punibilidad versus impunidad

¿Por qué deseamos aportar un granito de arena al paro nacional “¡El nueve ninguna se mueve!”? El 11 de noviembre del año 2016, Froylán Mora Palacios sube a Facebook el siguiente mensaje: "Con profundo dolor y rabia les comunico que mi hermana la profesora María de Guadalupe Mora Palacios fue asesinada ayer en la tarde en Xalapa, Ver." Lupita fue uno de nuestros seres queridos, prima hermana de mi madre...La opinión que, el día de hoy, ponemos a la vista de todos consiste en afirmar que, al menos en el terreno de los delitos, los términos clave del problema son la punibilidad y la penabilidad. La impunidad, cualidad de impune, se refiere en este caso a que el delito queda sin castigo y el empleo constante del término oculta el problema jurídico.A una conducta típica, antijurídica y culpable (a un delito) el poder punitivo debe (o debería) reaccionar procurando responderle con una pena y, por tanto, todo delito es punible en el sentido de que merece -o es digno de- una respuesta punitiva.No obstante, en el derecho penal como en la vida cotidiana, no siempre es posible proporcionar la respuesta merecida, o sea que no siempre el delito es penable en el sentido de que se le pueda responder con una pena. En síntesis: no todo lo que es punible porque merece una pena (es digno de pena) es penable en el sentido de que pueda respondérsele con la pena.Algunos supuestos en los cuales el delito no es o no podría ser penable: 1) la muerte del agente; 2) la prescripción de la pena; 3) el indulto; 4) perdón del ofendido; 5) obstáculos a la perseguibilidad del delito; 6) pago de la multa; 7) prescripción de la acción penal (aparte los supuestos de imprescriptibilidad); 8) excusas absolutorias.La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su parte, considera que “La impunidad de los delitos contra las mujeres envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en la administración de justicia.”Además -sigue discurriendo el Tribunal Supremo- la inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de violencia de género reproducen la violencia que se pretende atacar e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia . Lo cual nos recuerda las clases del distinguido criminólogo Luis Rodríguez Manzanera cuando, con pasión, citaba a su maestro, el también conspicuo criminólogo Alfonso Quirós Cuarón: “¡Crimen que no se reprime, se repite!”.La Suprema Corte enfatiza la premisa que será la piedra angular de su construcción discursiva: “En sentido similar, la impunidad en este tipo de delitos provoca entre las mujeres un sentimiento de desamparo que repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad frente a sus agresores; y en la sociedad, la convicción de que la muerte de las mujeres no tiene importancia ni merece atención de las autoridades, reforzando con ello la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres en nuestra sociedad.”Es por ello -por lo expuesto por el máximo tribunal en México- que es particularmente importante que las autoridades encargadas de las investigaciones de actos de violencia contra las mujeres las lleven a cabo con determinación y eficacia, tomando en cuenta el deber de la sociedad de rechazar dicha violencia y las obligaciones estatales de erradicarla, y de brindar confianza a las víctimas de la misma en las instituciones estatales para su protección. [Cf. Tesis Aislada de Jurisprudencia. Número de Registro: 2009082].La conclusión y los alegatos de la tesis anterior se parecen más, se parecen mucho, a un llamado emocional al colectivo femenino (o feminista, si se prefiere) que a una argumentación racional. Pero, los sufrimientos y las muertes de tantas mujeres agredidas, su dignidad de víctimas (o de macrovíctimas, como diría Antonio Beristain) exige prestarle mayor atención al tema o bien evitar la ambigüedad de los términos para formularlos.La violencia contra las mujeres es un ámbito más amplio que el ambiente de solamente los delitos, pero en esta ocasión centramos la atención en los últimos. La tesis aislada de la SCJN que hemos examinado sólo parece atisbar a este último ambiente cuando afirma “...la inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de violencia de género reproducen la violencia que se pretende atacar e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia”.Ciertamente, el problema del contexto no se reduce a las etapas de investigación dentro del procedimiento penal ni es solamente un problema de enjundia de los operadores en esas etapas del procedimiento penal (las policías y los agentes del Ministerio Público, hoy denominados fiscales). Pretender centrar la atención sólo en ellos a causa de que los hechos violentos queden sin castigo es ir demasiado lejos, pero, sobre todo, implica minimizar la labor del poder judicial (aun cuando la segunda fase de investigación se realiza bajo control judicial).En este orden de ideas, resulta más atractiva para la razón otra tesis aislada de Jurisprudencia, cuyo asidero es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. “De los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se colige que los Estados Partes se obligaron a ‘suministrar recursos judiciales efectivos’ los cuales deben sustanciarse conforme a las reglas del debido proceso y en un plazo razonable.”En esa guisa -continúa diciendo la autoridad judicial- el derecho a la tutela judicial efectiva como parte de la obligación estatal de proveer de recursos judiciales, exige a los jueces que dirijan el proceso a modo de evitar dilaciones y entorpecimientos indebidos derivados de las leyes o prácticas jurisdiccionales [que] conduzcan a la impunidad o frustren la debida protección judicial de los derechos humanos [Cf. Tesis Aislada de Jurisprudencia. Número 2021464]Los juzgadores deben actuar en forma diligente, procurando la celeridad en la tramitación de los procesos. No se soslaya la cuestión de la impunidad, pero, esta tesis, aparece centrada en el problema de la totalidad del procedimiento judicial y acentúa el proceso penal mismo. Consecuentemente, los operadores/protagonistas del sistema de justicia penal son los jueces y no, o no únicamente, las policías y los fiscales. Además, se distinguen los delitos de otro tipo de actos de violencia contra las mujeres que, por supuesto, también deben ser atendidos por las autoridades del Estado.El derecho a ser juzgado en un plazo razonable deja la impresión de ser un derecho de las personas imputadas/acusadas de delito, y lo es, pero su realidad es bifronte, ya que protege tanto al imputado/acusado cuanto las víctimas, y, en el caso de homicidio o feminicidio, los agraviados también tendrían una pronta respuesta judicial, en lugar de eternos temores y esperanzas.¿Se debe privilegiar a las mujeres víctimas o a los agraviados por la victimización de aquellas? No es privilegio, es un derecho, pues en todo caso, en cada caso, la equidad (en el caso, bajo la perspectiva de género), es el necesario complemento de la justicia.