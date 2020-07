Que alcalde de Veracruz deje política exterior y mejor atienda pandemia: Cisneros

El Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, pidió al alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez que atienda el alto número de contagios de coronavirus en su municipio, en lugar de opinar en redes sociales sobre política exterior.



Durante entrevista, el funcionario estatal se refirió a la publicación que hiciera Yunes Márquez vía Twiter, donde cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador por supuestamente no acompañarse de ninguna mujer empresaria a la cena que sostendrá en Washington con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump.



En este sentido, Cisneros Burgos dijo que el edil debería hacerse cargo de la pandemia que mantiene a su demarcación con el mayor número de contagios.



“De eso que me cuentas, porque acá en el Gobierno de Veracruz nos ocupamos de trabajar todo el día, pienso que en lugar de denostar, el pequeño alcalde debería atender la pandemia en su municipio con las acciones para las que está facultado”, expuso.



A decir de Eric Cisneros, el acalde Fernando Yunes mintió, ya que en la lista de los empresarios que acompañarán al Presidente en su gira, se encuentra la fundadora y directora de Financiera Sustentable, Patricia Armendáriz, quien confirmó su asistencia a la cena programada para el miércoles, en la misma red social.



Cabe mencionar que el presidente municipal de Veracruz, primero escribió un mensaje haciendo esta crítica:



“En México hay más mujeres que hombres, sin embargo, ninguna empresaria acompaña al presidente @lopezobrador_ en su visita a Washington, D.C…”.



No obstante, horas después, rectificó al mencionar que es una buena decisión: “que siempre si habrá una mujer en la delegación mexicana!”.



Al respecto, Fue Cisneros Burgos quien refirió que Fernando Yunes mejor debería atender la contingencia sanitaria en su municipio, con acciones para las que está facultado, “en lugar de concentrarse en temas de política exterior”.