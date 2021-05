Que amenazas no influyan a la hora de votar: Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, pidió a los fieles católicos no dejarse llevar a la hora de emitir su voto, ni por amenazas, ni por condicionamientos sobre la permanencia o retiro de apoyos.



“Es un momento muy crítico de un país que está en las condiciones en las que está para saber elegir. Hermanos tengan ánimo y pídanle al Espíritu Santo que nos guíe para no dejarnos llevar ni por amenazas, ni porque me van a quitar apoyos, ni porque me va pasar esto o lo otro”.



Al final, dijo, la autoridad tiene que cumplir con lo que se le encomienda y los ciudadanos por su parte deben emitir su voto.



“Votemos en los municipios de nuestra Diócesis y de todo el Estado y pensemos qué tipo de administración queremos, cómo queremos que funcione la seguridad, la limpieza, el orden”.



Por eso apuntó el prelado que se pide a los católicos vayan a votar libremente, pues cada quien sabe por quién votar, “pero piénselo bien cómo se encuentra su familia, su situación económica, qué tipo de leyes nos están dando, qué es lo que necesitamos”.



Apuntó que está en las manos de los votantes si crecer o decrecer, por eso es que como católicos responsables deben acudir a las urnas, pues eso también es construir la comunión.