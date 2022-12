Que Centro de Xalapa cierre a vehículos y sea peatonal, proponen

El presidente de la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción, Marcos Salas Contreras, advirtió que Xalapa necesita obras de mayor “calado”, y criticó que sólo se tapen baches.“Para poder darle vida a la Capital necesitamos obra de otra característica. Si seguimos nomas tapando baches, pues lo vemos en la Lázaro Cárdenas, allá taparon unos hoyos, pero como estuvo lloviendo y el agua se permeo hacia adentro de las lozas que ya estaban (...) y al rato vamos a tener más problemas de tronado de lozas”.Salas Contreras afirmó que este tipo de soluciones no servirían a largo plazo, por lo que se necesitaría la implementación de estrategias más grandes.“Si no traes un proyecto de gran visión a la Capital lo que hagamos meramente son remedios caseros, son paliativos que van a resolver una situación muy corta pero no a largo plazo. Si necesitamos que se presenten proyectos con estas características, no nada más a los puros remiendos. Eso no nos va a resolver los problemas”.Asimismo, señaló que los problemas de vialidad se agravan con eventos de la temporada.“Si bien es cierto que el Alcalde trae muchas ganas de hacer obras, caso del pasado que no se vio que hizo nada. Pero esto sí colapsa la ciudad, es una realidad, sobre todo con estos eventos de la Virgen de Guadalupe la ciudad se ha visto muy conflictuada. Sí necesitamos dotarla de infraestructura”.El ingeniero dijo prever como una solución el cierre del Centro Histórico de Xalapa y hacerlo únicamente peatonal lo que podría beneficiar al turismo.A nivel estatal, afirmó que tampoco ha habido obras significativas; “llevamos cuatro años que no hay obras que se puedan exaltar, no hay ninguna obra que digas ‘esta es la obra del Gobierno’, no hay ninguna”.