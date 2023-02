Que Cisneros se ponga a trabajar, dice colaborador de Monreal

Emilio Ramírez Guzmán, integrante del equipo del senador Ricardo Monreal Ávila, criticó que el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, antes de estar en el golpeteo político debería de ocuparse de hacer su trabajo y atender las necesidades del pueblo, que son muchas."No se debe caer en malas palabras ni malos juegos y lo importante es que cada quien haga su trabajo. En el caso del Secretario de Gobierno, atender la política interna del Estado y en el caso de los funcionarios deben sacar su trabajo adelante", dijo.Recientemente, cabe recordar, Cisneros Burgos criticó el “destape” por la Gubernatura del diputado federal morenista Sergio Gutiérrez Luna durante un evento del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en Veracruz."Algunos quisieran regresar a ese pasado turbio, por eso se reúnen con personajes muy cuestionados de Veracruz”, dijo Cisneros.Al respecto, Ramírez Guzmán advirtió que el Secretario de Gobierno no debe cometer actos de los cuales se podría arrepentir."Que no se caiga en un juego del que después se pueda la persona arrepentir, porque no se sabe el camino que pueda llegar a tomar la política estatal y nacional".Asimismo puntualizó que debe dejarse atrás el discurso de "yo soy el favorito o la favorita”.