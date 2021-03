Que CMAS Xalapa no imponga pago voluntario, pide diputado Omar Miranda

El diputado local por el PAN, Omar Miranda Romero, pidió al Ayuntamiento de Xalapa buscar otro método de pago que sea realmente voluntario y legal por el concepto de Servicios Ambientales, que actualmente cobra la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS).



El legislador dijo que esta iniciativa no tiene un mal fin pero es necesario que se haga de la manera correcta y poco a poco ante la crisis económica por la que está pasando la población.



"Creemos que carece de una campaña efectiva de promoción para socializar el impacto de una aportación verdaderamente voluntaria. Se obliga prácticamente al ciudadano a pagar este servicio. Pedimos que esta aportación pueda realizarse mes con mes a voluntad absoluta y real".



Acompañado por Alejandro de la Madrid, presidente de la fundación Salvemos el Agua, el diputado expresó que este cobro debe ser cancelado a través del Congreso del Estado.



"Pedimos, desde el Congreso del Estado, se realizara un exhorto a CMAS para cancelar dicho cobro y buscar otro mecanismo. No estamos en contra de que se paguen los servicios ambientales, sino de la forma en que esta administración lo está haciendo".



Por su parte, Alejandro de la Madrid lamentó que el servicio de agua potable en la ciudad sea uno de los más caros del país, pues comentó, en 2007 el metro cúbico tenía un costo de 9.87 pesos, en tarifa residencial y en un consumo promedio de 30 metros cúbicos por mes y en el 2018, incrementó hasta 25.81 pesos el metro cúbico y, actualmente, se encuentra sobre los 30 pesos.



"Esto representa una tarifa que nos pone en uno de los primeros lugares a nivel nacional, se trata de un impacto de más de 261 por ciento. Creo que la idea de los servicios ambientales es extraordinaria pero no se debe aplicar directamente al recibo", explicó.



Por lo anterior, anunciaron que seguirán exponiendo estos aumentos en las tarifas, hasta que alguna administración municipal ponga cartas en el asunto y garantice un cobro adecuado por el servicio de agua potable.